Echipa națională de handbal a României are un nou selecționer! Ovidiu Mihăilă va conduce „tricolorele” la Campionatul Mondial

Federația Română de Handbal l-a numit pe antrenorul lui SCMU Craiova în fruntea reprezentativei feminine, după demisia lui Florentin Pera.

Naționala de handbal feminin a României are un nou selecționer. Federația Română de Handbal a anunțat astăzi că Ovidiu Mihăilă, actualul antrenor al lui SCMU Craiova, va prelua echipa națională și o va conduce la Campionatul Mondial programat între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025.

Numirea sa vine după demisia surprinzătoare a lui Florentin Pera, care a renunțat la funcție cu doar două luni înainte de startul competiției. În urma mai multor discuții și variante vehiculate, FRH a decis să mizeze pe Mihăilă, în vârstă de 52 de ani. Acesta va continua să pregătească și formația din Craiova, în paralel cu mandatul la echipa națională.

Ovidiu Mihăilă: „Este o mare onoare să fiu antrenorul echipei naționale a României”

În primele sale declarații după numire, Ovidiu Mihăilă a subliniat responsabilitatea și încrederea pe care o are în lotul „tricolor”:

„Îmi exprim părerea de rău pentru plecarea domnilor Florentin Pera și Bogdan Burcea, care reprezintă o pierdere pentru departamentul tehnic, având în vedere progresul echipei. Este o mare onoare să fiu antrenorul echipei naționale a României, iar această responsabilitate vine cu provocări importante. Am încredere deplină în potențialul jucătoarelor noastre și cred că împreună vom face mândri suporterii și țara noastră. Timpul până la Campionatul Mondial este scurt, însă echipa este echilibrată, sănătoasă și pregătită. Ne bazăm pe continuitatea strategiei FRH, iar obiectivul meu este ca fiecare jucătoare să își aducă contribuția maximă. Îi doresc mult succes noii echipe și sunt convins că, împreună cu jucătoarele, vom forma o echipă unită, capabilă să obțină rezultate remarcabile. Cu Dumnezeu înainte!”

România, provocări mari la Campionatul Mondial

România va evolua la turneul final din Germania și Olanda în Grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația. Adversarele sunt dificile, în special nordicele, care au cucerit bronzul la Mondialul din 2023 și au disputat finala EURO 2024.

În precedenta ediție a Campionatului Mondial, Danemarca a învins România categoric, 39-23. Japonia a fost depășită atunci în Cupa Președintelui, cu 32-28, iar Croația s-a clasat imediat în spatele României, pe locul 14. „Tricolorele” au terminat pe 12.

Ediția din 2025 va fi cea cu numărul 27 din istorie, România fiind singura națiune care a participat la toate Mondialele de handbal feminin organizate până acum.

