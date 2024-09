Echipa turcă de fotbal Trabzonspor, la care evoluează atacantul român Denis Drăguș, l-a angajat ca antrenor pe Șenol Guneș, fostul selecționer al Turciei. Guneș revine pentru a patra oară pe banca tehnică a clubului la care și-a început cariera ca jucător.

„Îi spunem ‘Bine ai revenit în cuib’ antrenorului nostru Șenol Guneș, care a fost implicat în aproape toate succesele noastre, sub a cărui conducere am fost campioni, care gândește ca noi, are încredere ca noi și este în întregime unul dintre noi”, a scris clubul din Trabzon, pe rețeaua X.