Peste 7.900 de euro sunt disponibili pentru fiecare copil cu dizabilități, prin intermediul proiectului „Tech-Assist”. Preînscrierile pentru obținerea e-voucherelor au început miercuri, 1 octombrie, a anunțat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

„Peste 7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilităţi. De la 1 octombrie începe preînscrierea pentru e-voucherele din proiectul ‘Tech-Assist’. Este o şansă reală pentru mii de copii să fie mai independenţi şi pentru părinţi să ştie că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informaţi şi să aplicaţi, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie”, a scris ministrul pe Facebook.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) a precizat că inițiativa urmărește creșterea incluziunii sociale și a autonomiei copiilor.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) oferă sprijin copiilor cu dizabilităţi prin acordarea de e-vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii asistive şi de acces. (…) 1 octombrie 2025, ora 10:00, începe etapa de preînscriere!”, se arată în comunicatul oficial.

Beneficiari și valoarea voucherelor

Programul se adresează copiilor cu domiciliul sau reședința în România, care au certificat de handicap valabil, sunt reprezentați de părinți sau tutori legali și nu au primit în ultimul an finanțare publică pentru același tip de tehnologie.

Valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 de lei, cu TVA inclus. „Se pot achiziţiona până la trei produse şi trei accesorii compatibile, în funcţie de nevoile specifice ale copilului”, precizează instituția.

Printre echipamentele eligibile se numără scaune rulante, aparate auditive, software-uri specializate sau mobilier adaptat.

Cum se obține voucherul

Procesul începe cu o preînscriere online pe site-ul ANPDPD. Ulterior, un expert contactează solicitantul pentru depunerea documentelor necesare și pentru identificarea, împreună cu un specialist, a tehnologiei potrivite pe baza recomandărilor medicale.

După validarea dosarului, voucherul este emis și transmis electronic.

Cel puțin 25% din fondurile proiectului sunt alocate exclusiv copiilor, pentru a sprijini integrarea lor școlară și socială.

