„E adevărat!” Marius Șumudică revine pe bancă în China

Tehnicianul român a confirmat că va prelua formația Yunnan Yukun, unde evoluează Alexandru Ioniță și Andrei Burcă.

Marius Șumudică (54 de ani) își reia cariera de antrenor, după câteva luni în care a fost liber de contract. Fostul tehnician al lui CFR Cluj a confirmat că a semnat cu Yunnan Yukun, o echipă din China, și că va începe pregătirea lotului în luna decembrie, în perspectiva noului sezon.

Antrenorul român a explicat că a fost convins de seriozitatea clubului și de discuțiile avute prin intermediul agentului său: „E adevărat, încă nu revin pe bancă, fiindcă voi reveni din sezonul viitor, când începe normal campionatul în China. În decembrie încep pregătirea. Este un club foarte serios, un club care mi-a oferit absolut tot, managerul meu a fost în contact cu ei tot timpul, tot ce am dorit am transmis prin el și au fost de acord cu tot.”

„E o experiență nouă”

Șumudică a subliniat că a dorit să accepte provocarea asiatică și a fost influențat și de prezența jucătorilor români Alexandru Ioniță și Andrei Burcă în lot: „Mi-am dat seama că e un club foarte serios și că își doresc performanță. E o experiență nouă, nu e ușor să ajungi antrenor în China, au fost și Olăroiu, și Petrescu. Mi s-a oferit această șansă, mi-am dorit foarte mult. E o altă cultură. Cei de acolo mi-au vorbit foarte frumos, atât Burcă, cât și Ioniță, de aceea am luat-o în calcul.”

Tehnicianul a mai precizat: „Eu am avut colaborări cu jucătorii români senzaționale de-a lungul timpului. Ei mă vor ajuta, eu îi voi ajuta, sperăm să ne atingem obiectivele.”

Astfel, după experiențele din România și din străinătate, Marius Șumudică va bifa o nouă etapă a carierei sale, de această dată în fotbalul chinez, unde speră să obțină performanțe notabile alături de Yunnan Yukun.

