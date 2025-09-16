Duplantis, bani pe măsura recordului istoric! Suedezul a încasat cel mai mare premiu al carierei după Mondialele de la Tokyo

Armand Duplantis a cucerit al treilea titlu mondial și a stabilit al 14-lea record al carierei, fiind răsplătit cu 170.000 de dolari.

Armand „Mondo” Duplantis și-a confirmat din nou statutul de cel mai mare săritor cu prăjina din istorie. La doar 25 de ani, suedezul a obținut al treilea titlu mondial, la Tokyo, stabilind un nou record mondial: 6,30 metri. A fost a 14-a oară când Duplantis a rescris istoria probei, a patra doar în 2025.

Performanța i-a adus și cel mai mare câștig financiar din carieră. Pentru aurul mondial a primit 70.000 de dolari, iar pentru doborârea recordului, încă 100.000 de dolari. În total, Duplantis a plecat din Japonia cu 170.000 de dolari, sumă ce va crește substanțial prin bonusurile de la sponsori.

De la 5.500 € la 170.000 $ – ascensiunea premiilor pentru recorduri

Recompensele financiare au evoluat spectaculos odată cu ascensiunea lui Duplantis. La primul record mondial, în februarie 2020 (6,17 metri), a primit doar 5.500 de euro. Ulterior, premiile au crescut: 27.500 de euro pentru următoarele încercări, apoi 100.000 de dolari începând cu 2022.

Astfel, suedezul a strâns deja aproximativ 1,36 milioane de dolari doar din bonusurile acordate pentru recordurile mondiale.

O strategie moștenită de la Bubka și Isinbayeva

Duplantis adoptă aceeași abordare care i-a făcut celebri pe Sergey Bubka și Yelena Isinbayeva. Ambii și-au îmbunătățit recordurile mondiale centimetru cu centimetru, pentru a beneficia de bonusuri repetate. Bubka a doborât recordul mondial de 17 ori, iar Isinbayeva de 28 de ori.

Cu titlurile mondiale, medaliile olimpice și recordurile succesive, Duplantis este astăzi nu doar cel mai dominant atlet din disciplina sa, ci și unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din istoria atletismului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!