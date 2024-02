Premierul Marcel Ciolacu se întâlnește, în dimineața de 27 februarie 2024, cu oameni de afaceri americani, membri ai AmCham.

Potrivit Guvernului României, premierul are prevăzută o “Participare la AmCham CEO Business Forum”. Conferința oamenilor de afaceri se desfășoară la București, de la ora 9,30.

AmCham Romania reprezintă The American Chamber of Commerce in Romania, deci organizația firmelor americane care activează în România.

Prima ediție a AmCham CEO Forum s-a desfășurat în februarie 2022. La acel moment, oaspetele evenimentului fusese premierul Nicolae Ciucă.

Prezența premierului Ciolacu la conferința AmCham din 27 februarie 2024 intervine după o serie de vizite ale șefului Executivului la mai multe companii românești. Una dintre aceste vizite a fost cea de la uzina Dacia din Mioveni. La momentul acelei vizite, premierul anunța că de acum înainte Guvernul României și premierul României vor avea drept mașină oficială Dacia Duster. Marcel Ciolacu făcea acest anunț sugerând că membrii Guvernului României vor renunța la automobile de alte mărci, produse în Occident.

