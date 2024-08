Autoritățile recomandă populației să folosească rațional apa și să facă rezerve din apa de ploaie

Pe 36 de secțiuni din cele 120 de monitorizare a secetei (relevante pentru asigurarea resurselor de apă pentru alimentarea populației) se înregistrează fenomene de secare, spun reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române”. „În același timp, Dunărea, la stația hidrometrică Cernavodă, are -1,14 metri și mai are o rezervă de 48 cm până la aplicarea treptei I de restricții”.



Debitele Dunării la intrarea în țară erau vineri de 2.700 mc/s și vor ajunge în jurul valorii de 2.300 mc/s în data de 5 septembrie, fiind sub media multianuală a lunii septembrie (3.800 mc/s), conform prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Au fost suplimentate debitele evacuate din acumularea Siriu – Buzău – Ialomița, asigurând 150 milioane de metri cubi de apă pentru localitățile din aval, dublu față de cât a fost reglementat inițial.



„Cu aprobarea colegilor din Republica Moldova, am suplimentat debitele evacuate din acumularea Stânca-Costești (dublu față de debitul care intră în acumulare), asigurând apă pentru irigații în județul Vaslui. De asemenea, am finalizat conducta prizei de apă asigurând resursele de apă în județul Botoșani, atât pentru alimentarea populației, cât și pentru irigații. Având în vedere faptul că deficitul rezervei de apă se menține, recomandăm folosirea rațională a apei, astfel încât apa de băut să ajungă pentru toți! Acolo unde este posibil, stocați apa de ploaie și folosiți-o ca sursă alternativă pentru activitățile casnice”, mai precizează specialiștii ANAR.