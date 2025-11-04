Duelul românilor din Turcia s-a încheiat fără goluri! Hagi, Akdag și Maxim, titulari în Alanyaspor – Gaziantep 0-0

Trei dintre cei patru jucători români prezenți pe foaia de joc au fost titulari într-un meci echilibrat și lipsit de ocazii.

Etapa a 11-a din campionatul Turciei a adus față în față două echipe cu puternică prezență românească – Alanyaspor și Gaziantep – într-o partidă disputată luni, 3 noiembrie, încheiată la egalitate, 0-0.

Pentru Alanyaspor, Ianis Hagi și Umit Akdag au fost titulari, în timp ce la Gaziantep a început din primul minut Alexandru Maxim. Toți trei au avut evoluții solide, într-un meci echilibrat, dar lipsit de faze spectaculoase. Deian Sorescu a rămas rezervă neutilizată pentru oaspeți.

Meciul a fost dominat de prudență, cele două formații preferând siguranța defensivă în detrimentul riscurilor ofensive. Fără ocazii importante de ambele părți, partida s-a desfășurat într-un ritm controlat, cu puține momente de intensitate.

Ianis Hagi, activ în atacul gazdelor

Pentru Ianis Hagi, sosit în această vară la Alanyaspor din postura de jucător liber, duelul cu Gaziantep a fost al șaptelea meci din actualul sezon. Internaționalul român a fost implicat activ în construcția ofensivă, dar nu a reușit să contribuie decisiv pe tabela de marcaj.

A fost înlocuit în minutul 83 de Efecan Karaca, primind aplauze din partea tribunei. Hagi are până acum un gol și o pasă de gol în tricoul formației din Alanya, ambele reușite în remiza cu Genclerbirligi, scor 2-2.

Akdag, titular sigur în defensivă. Maxim, om-cheie la Gaziantep

Umit Akdag, fundaș crescut de Alanyaspor și component al naționalei de tineret a României la EURO U21 din această vară, a fost din nou titular și a avut o prestație sigură în centrul apărării. Jucătorul de 24 de ani, legitimat la club din 2017, a devenit o piesă importantă în echipa antrenată de Joao Pereira.

De cealaltă parte, Alexandru Maxim a fost, ca de obicei, motorul ofensivei lui Gaziantep. Ajuns la al șaptelea sezon consecutiv la formația turcă, mijlocașul ofensiv a bifat a zecea apariție din această stagiune, perioadă în care a înscris 2 goluri și a oferit 5 pase decisive. În meciul cu Alanyaspor, Maxim a fost înlocuit în minutul 90+1 de elvețianul Christopher Lungoyi.

Deian Sorescu, aflat la al treilea sezon la Gaziantep, a fost rezervă neutilizată. În acest campionat, fostul dinamovist are 9 apariții și un gol marcat.

Meciul în cifre și principalele momente

Partida a fost una dominată statistic de echilibrul perfect: posesia a fost împărțită aproape egal, ocaziile clare au lipsit, iar portarii Taskiran și Gorgen au avut intervenții sigure, dar puține. În total, au fost acordate trei cartonașe galbene, câte unul pentru Fidan Aliti, Yusuf Ozdemir și Maestro.

Schimbările majore au venit în repriza secundă, însă ritmul nu s-a modificat semnificativ. Arbitrul a fluierat finalul după patru minute de prelungire, consemnând un 0-0 just, care nu mulțumește niciuna dintre echipe.

Cu acest rezultat, Alanyaspor rămâne în zona de mijloc a clasamentului, în timp ce Gaziantep continuă să caute constanța în joc, după un start de sezon fluctuant.

Pentru jucătorii români, meciul reprezintă o nouă dovadă că fotbalul turc devine tot mai important în cariera lor, oferindu-le expunere și ritm competițional într-un campionat puternic.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!