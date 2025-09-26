Dublu argint pentru România la Mondialele de la Shanghai! Patru medalii în total pentru tricolori

Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă, dar și echipajul feminin condus de Ancuța Bodnar, au urcat pe podium.

România a mai adăugat două medalii la bilanțul Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai. Atât bărcile de 4 rame masculin, cât și cele de 4 rame feminin au cucerit argintul, ridicând totalul delegației noastre la patru podiumuri: un aur și trei medalii de argint.

La masculin, campionii europeni de la Plovdiv – Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă – au făcut o cursă solidă și s-au plasat pe locul secund. După o semifinală cu probleme, băieții și-au ținut promisiunea de a evita greșelile în finală. Britanicii au dominat cursa, dar România a revenit puternic pe ultimii 500 de metri și a lăsat Olanda în urmă pentru a cuceri argintul. Este prima medalie a țării noastre în această probă după cea din 2019, la Ottensheim.

Fetele, din nou argint mondial

Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș au reușit o revenire spectaculoasă în finala de 4 rame feminin. La jumătatea cursei se aflau pe locul 4, dar sprintul de pe ultima parte le-a dus până pe locul 2. Doar echipajul SUA a reușit să le țină piept, câștigând aurul cu un timp de 6:27,71, față de 6:28,44 al româncelor.

Rezultatul de la Shanghai vine după argintul obținut anul trecut la Belgrad, când România punea capăt unei absențe de 33 de ani de pe podiumul mondial în această probă.

Dezamăgire la dublu vâsle masculin

Campionii olimpici de la Paris, Andrei Cornea și Marian Enache, vicecampioni europeni în 2025, nu au confirmat în finala mondială de la dublu vâsle. Deși au început în forță, au terminat pe locul 6, departe de așteptări. Aurul a revenit polonezilor Miroslaw Zietarski și Mateusz Biskup.

După prima zi de finale, România avea deja aur prin Simona Radiș și Magdalena Rusu (dublu rame feminin) și argint prin Florin Arteni și Florin Lehaci (dublu rame masculin). Cele două medalii de azi ridică bilanțul la patru distincții: un aur și trei arginturi.

