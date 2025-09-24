Dua Lipa respinge zvonurile privind concedierea unui agent din cauza opiniilor pro-Israel

Dua Lipa a negat informațiile apărute în presă conform cărora ar fi concediat unul dintre agenții săi, David Levy, după ce acesta ar fi încercat să împiedice trupa irlandeză Kneecap să cânte la Glastonbury. Publicația Mail Online susținea că Levy a semnat o scrisoare prin care cerea organizatoarei festivalului, Emily Eavis, să excludă trupa din cauza poziției lor pro-Palestina.

Dua Lipa, în mijlocul unor controverse

Atât artista, cât și agenția sa de talente WME au catalogat relatarea drept „complet falsă”, explicând că Levy nu mai colabora cu Lipa din 2019. Într-o declarație publicată pe Instagram, Lipa a criticat tentativa lui Levy de a cenzura trupa, dar a subliniat că povestea a fost „intenționat inflamatoare” și destinată „să alimenteze diviziunea online”.

CITEȘTE ȘI – Cardi B și Stefon Diggs, în așteptarea primului copil

WME a precizat pentru BBC că agentul „a avut un rol consultativ în cariera timpurie a lui Dua Lipa până la începutul acestui an, când s-a dedicat altor proiecte”. De asemenea, publicația și-a corectat articolul, eliminând eroarea care îl prezenta pe Levy ca manager al artistei. De la 2022, managerul lui Dua Lipa este tatăl ei, Dukagjin Lipa.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.