Clinica dentară din București în care o fetiță de 2 ani a murit, joi, în timpul unei anestezii generale are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Potrivit unui comunicat emis sâmbătă de DSP, reprezentanții unității medicale au făcut cerere pentru avizele necesare încă din luna mai, dar nu au trimis dosarul complet nici până în prezent.

DSP a transmis că SC Crystal Dental Clinic SRL are autorizație sanitară de funcționare pentru punctul de lucru din Str. Olteni din București, dar nu și pentru cel din Str. Cluceru Udricani, acolo unde copila de doi a decedat.

„Societatea are emisă autorizație sanitară de funcționare la punctul de lucru din Str. Olteni nr. 10, sector 3, ASF nr. 757/07.06.2024, cu structură funcțională: cabinete de medicină dentară, din care cabinete de chirurgie oro-maxilo-facială cu inhalosedare/analgosedare, cu spațiu postanalgosedare pentru supraveghere post-anestezică, cu medic ATI – terapia durerii. Activitatea de analgosedare/inhalosedare se desfășoară în conformitate cu procedura atașată la dosarul depus pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare. Menționăm că la dosarul înregistrat la DSPMB există certificatul de avizare emis de Colegiul Medicilor Stomatologi București și certificatul de avizare emis de către Colegiul Medicilor București pentru specialitatea ATI.

Punctul de lucru din strada Cluceru Udricani nr. 20 nu avea autorizație sanitară de funcționare

În anul 2025 a fost emisă de către DSPMB notificarea de asistență de specialitate nr. 327/2005/16.05.2025 (care nu reprezintă autorizație sanitară de funcționare) pentru punctul din Str. Cluceru Udricani nr. 20, sector 3, pentru tratament de specialitate adresat pacienților copii, cu structură funcțională: cabinete de medicină dentară cu inhalosedare/analgosedare, cu ATI – terapia durerii, cu RX dentar și 2 săli postinhalosedare pentru supraveghere post-anestezică”, se arată în comunicatul DSP.

Potrivit sursei citate, clinica a făcut cerere pentru a obține autorizația pe 16 mai 2025, însă nici până în prezent nu a depus la dosar toate actele necesare.

„La data de 16.05.2025, SC Crystal Dental Clinic SRL a depus la instituția noastră dosarul pentru emiterea ASF. În urma evaluării obiectivului și analizei documentelor depuse la dosar, a fost solicitată completarea dosarului cu următoarele documente: certificatul de avizare emis de Colegiul Medicilor Stomatologi București, certificatul de avizare emis de către Colegiul Medicilor București pentru specialitatea ATI, procedura de inhalosedare și analgosedare și certificatul de înregistrare a activității în domeniul nuclear emis de CNCAN pentru radiologia dentară. Până la data prezentei, documentele menționate anterior nu au fost depuse”, mai transmite DSP.

Anterior, reprezentanții clinicii de stomatologie au precizat și ei că avizele și autorizația de funcționare pentru respectivul spațiu erau în proces de obținere.

