Traficul rutier pe DN 1E este restricţionat în acest weekend, între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru a face loc uneia dintre cele mai spectaculoase competiţii automobilistice din România

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că circulaţia este oprită până duminică, la ora 19:00, pe tronsonul cuprins între kilometrul 15 şi kilometrul 21, pentru desfăşurarea unei noi etape din Campionatul Naţional de Viteză în Coastă.

Potrivit Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, la Râşnov are loc etapa a şaptea a campionatului, denumită Râşnov Braşov Challenge. Evenimentul adună la start piloţi de top şi pasionaţi ai motorsportului, atraşi de traseul spectaculos şi de duelurile la limită cu secundele.

Conform calendarului competiţional, următoarea etapă, a opta, este programată în Poiana Braşov, pe 4-5 octombrie, promiţând un nou weekend de adrenalină şi spectacol pentru iubitorii curselor de viteză.

