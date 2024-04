Cătălin Drulă, liderul USR, este unul dintre acei politicieni “incapabili să vadă jocul geopolitic mai larg și interesul României”, susține rectorul SNSPA, Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA își prezintă acest punct de vedere într-un comentariu dedicat candidaturii președintelui României, Klaus Iohannis, la funcția de secretar general al NATO.

“Ar trebui să înțelegem că interesul național se promovează prin folosirea tuturor instrumentelor specifice relațiilor internaționale, inclusiv prin candidaturi care afirmă și întăresc poziționarea geostrategică a României la granița de est a NATO”, subliniază profesorul Pricopie într-o postare pe facebook. “Nu mă aṣtept ca cei de la AUR să contribuie la acest demers, dar sunt surprins să constat că unii politicieni din opoziṭie – ca de exemplu Cătălin Drulă – sunt incapabili să vadă jocul geopolitic mai larg ṣi interesul României, cu toate ramificaṭiile sale, dincolo de simpla obṭinere a unei poziṭii într-o organizaṭie internaṭională”, argumentează rectorul SNSPA.

“România are o carte pe care o joacă. Dacă ne dorim cu adevărat să fim acolo, la masa deciziilor, atunci ar trebui să renunțăm la stereotipurile și prejudecățile despre noi ca țară, ca națiune. Ar trebui să conṣtientizăm faptul că trecerea de la < think small > la < think big > se face cu paṣi hotărâṭi, nu cu ezitări ṣi evocarea permanentă a neputinṭei”, subliniază Remus Pricopie.

Acum o săptămână, într-o emisiune de televiziune, deputatul Cătălin Drulă susținea că Klaus Iohannis nu va ajunge niciodată în funcția de secretar general al NATO și că, în realitate, Iohannis își dorește o funcție într-o instituție europeană. Totuși, când a fost întrebat de jurnaliști despre această intenție, Iohannis a respins ideea că ar viza o funcție europeană, precizând că se concentrează asupra candidaturii sale la NATO.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!