Rusia a transformat dronele kamikaze de mici dimensiuni (de tip FPV – „First Person View”) în noi arme ale terorii, care au început să fie folosite pentru a ținti direct populația civilă din Ucraina, conform unui raport preluat de Kyiv Independent.

Raportul a fost întocmit de un ONG ucrainean („Truth Hounds” – „Câinii Dreptății – n.r.)” și se intitulează „Killzone”/„Zona morții: Efectele devastatoare ale dronelor rusești pe malul drept al fluviui Nipru”.

Documentul detaliază atacurile cu drone raportate de-a lungul unei fâșii de 400 de kilometri care se întinde de-a lungul zonei inferioare a acestui fluviu care traversează Ucraina: în această regiune s-au înregistrat cele mai multe victime în rândul civililor ucraineni provocate de dronele kamikaze ale Rusiei.

„Aceste drone (kamikaze) sunt extrem de precise deoarece operatorul vede tot. Operatorul ghidează drona până în momentul impactului”, a spus Vitalii Poberjnîi, cercetător la Truth Hounds.

Ucrainean din zona Herson: „De fiecare dată când ieși din casă, ieși pe riscul tău și trebuie să ai un plan bine pus la punct”

În orașul Herson, Rusia a lansat între 600 și 700 de atacuri cu drone săptămânal în luna martie 2025. În perioada martie-mai, cel puțin 313 civili, 135 de vehicule și 106 blocuri de locuințe au fost lovite de dronele kamikaze ale rușilor.

Rușii, conform ucrainenilor, și-au dezvoltat tactici precise: sunt loviți cu precădere civilii, mașinile civile, echipajele de urgență, medicii și voluntarii. Conform ucrainenilor, aici nu mai e vorba de simple ignorări ori abateri de la regulile războiului ci de țintire voluntară a unor astfel de ținte.

Dronele pot fi detectate datorită zgomotului lor specific

„Rușii îi consideră pe oricine țintă militară”, a spus Poberejnîi.

„De fiecare dată când ieși din casă, ieși pe riscul tău și trebuie să ai un plan foarte bine pus la punct”, a spus Serhii Ivașcenko, care trăiește în Antonivka, o localitate de lângă Herson.

În prezent, în Antonivka, mai trăiesc 900 de persoane. Înaintea războiului, în acest oraș trăiau 10.000 de persoane. Localitatea se află la doar 200 de metri de zona frontului.

„Îți calculezi fiecare mișcare. Te bazezi pe auz”, a spus Ivașcenko.

Spre deosebire de alți ucraineni, care nu locuiesc atât de aproape de linia frontului, localnicii din Antonivka nu pot folosi aplicațiile mobile care semnalează prezența de drone, după ce forțele ruse au distrus toată infrastructura rețelelor de telefonie mobilă din zonă.

„Din fericire, încă le putem auzi”, a spus Ivașcenko. „Dronele kamikaze au acel bâzâit specific. Îl auzi de la 50-100 metri, uneori ai la dispoziție doar câteva secunde să reacționezi”. Dacă ești în câmp deschis, trebuie să cauți repede un loc să te poți adăposti: copaci, un subsol, orice. Sau să speri că o să fii norocos”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!