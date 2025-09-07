Fermierii, persoane fizice sau juridice, pot solicita aplicarea pesticidelor prin drone doar cu operatori autorizați și printr-o notificare transmisă Oficiului Fitosanitar Județean cu minimum 48 de ore înainte

Un proiect recent al Guvernului român reglementează utilizarea dronelor pentru pulverizarea aeriană a produselor de protecție a plantelor în scop agricol, scrie profit.ro. Conform acestuia, dronele sunt definite ca aparate de zbor fără pilot, operate de la distanță de persoane certificate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR). Operatorii trebuie să dețină atât certificatul de competență AACR corespunzător clasei dronei, cât și o dovadă de instruire specifică emisă de Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF).

Pentru efectuarea tratamentelor, operatorii trebuie să notifice AACR cu cel puțin 3 zile înainte, furnizând toate datele de zbor, dar în situații de urgență, cum ar fi invazii masive de dăunători sau terenuri dificile, notificarea poate fi depusă cu o zi înainte. Fermierii, persoane fizice sau juridice, pot solicita aplicarea pesticidelor prin drone doar cu operatori autorizați și printr-o notificare transmisă Oficiului Fitosanitar Județean cu minimum 48 de ore înainte.

Produsele de protecție a plantelor folosite în acest mod, trebuie să fie autorizate expres pentru pulverizare aeriană de către ANF, pe baza studiilor de eficiență și siguranță specifice dronelor. Lista produselor aprobate va fi actualizată constant pe site-ul ANF. În plus, se va înființa Registrul Național al Operatorilor Autorizați și al Zborurilor cu Drone pentru Aplicarea Fitosanitară, iar ANF, prin oficiile județene, va controla periodic respectarea notificărilor, folosirea produselor autorizate, certificarea operatorilor și înregistrarea zborurilor.

Această inițiativă aduce România în rândul statelor care integrează tehnologia dronelor în agricultura de precizie, oferind soluții mai rapide și sigure pentru protecția culturilor, mai ales pe terenurile dificile sau întinse, reducând riscurile asociate aplicării terestre a pesticidelor.

