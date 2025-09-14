Ministerul Apărării de la București a confirmat trimiterea a două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației

Incidentul de sâmbătă, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, a ajuns pe prima pagină a publicației britanice The Guardian, care descrie evenimentul ca pe un nou semnal de alarmă pentru NATO. Jurnaliștii notează că România devine cea mai recentă țară aliată care raportează o astfel de incursiune, în timp ce Polonia a ridicat avioane de luptă, în urma unor atacuri similare desfășurate peste granița sa cu Ucraina.

Ministerul Apărării de la București a confirmat trimiterea a două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației. Aparatele au detectat drona pe teritoriul național și au urmărit-o până în apropierea localității Chilia Veche, județul Tulcea, moment în care aceasta a dispărut de pe radare. Zona este una vulnerabilă, situată chiar pe malul Dunării, unde trăiesc circa 1.800 de locuitori, majoritatea în vârstă.

Reacția de la Kiev nu a întârziat. Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia își extinde deliberat atacurile cu drone, iar partenerii occidentali trebuie să adopte sancțiuni mai dure și să accelereze cooperarea militară. „Armata rusă știe exact încotro trimit aceste drone și cât timp pot rămâne în aer”, a spus liderul ucrainean, cerând acțiuni preventive și nu reacții tardive.

Washingtonul a reacționat prin vocea președintelui Donald Trump, care a reiterat disponibilitatea Statelor Unite de a impune sancțiuni majore Rusiei, dar numai în condițiile în care toate statele NATO își coordonează răspunsul și renunță la importurile de petrol rusesc.

În același timp, Polonia a raportat, sâmbătă, că și-a ridicat nivelul de alertă la maximum, după ce drone rusești au vizat infrastructura ucraineană aflată la granița sa estică. Forțele aeriene poloneze și ale aliaților au patrulat spațiul aerian, iar sistemele radar au funcționat la capacitate maximă. Seara, premierul Donald Tusk a anunțat revenirea la o stare de alertă normală, avertizând totuși că „vigilența trebuie menținută”.

Autoritățile de la Varșovia amintesc că, doar cu câteva zile înainte, aproape 20 de drone rusești au pătruns pe teritoriul polonez și au fost doborâte cu sprijinul aliaților NATO. În replică, Moscova a negat că ar fi avut în intenție să lovească Polonia.

Totuși, mai multe state europene, printre care Franța, Germania și Suedia, și-au anunțat disponibilitatea de a consolida apărarea aeriană a Poloniei, pe fondul riscului tot mai ridicat de extindere a conflictului.

La Washington, secretarul de stat Marco Rubio a recunoscut că lansările de drone au fost intenționate, însă a ridicat întrebarea dacă pătrunderea lor în spațiul aerian al Poloniei a fost sau nu deliberată. „Dacă se confirmă că Rusia a vizat direct Polonia, atunci situația riscă să escaladeze periculos”, a avertizat acesta.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube