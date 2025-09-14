Dronă rusească în spațiul aerian al României. The Guardian: Un nou test pentru NATO

Dana Macsim
drone Rusia Ucraina

Ministerul Apărării de la București a confirmat trimiterea a două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației

Incidentul de sâmbătă, când o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României, a ajuns pe prima pagină a publicației britanice The Guardian, care descrie evenimentul ca pe un nou semnal de alarmă pentru NATO. Jurnaliștii notează că România devine cea mai recentă țară aliată care raportează o astfel de incursiune, în timp ce Polonia a ridicat avioane de luptă, în urma unor atacuri similare desfășurate peste granița sa cu Ucraina.

Ministerul Apărării de la București a confirmat trimiterea a două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației. Aparatele au detectat drona pe teritoriul național și au urmărit-o până în apropierea localității Chilia Veche, județul Tulcea, moment în care aceasta a dispărut de pe radare. Zona este una vulnerabilă, situată chiar pe malul Dunării, unde trăiesc circa 1.800 de locuitori, majoritatea în vârstă.

Reacția de la Kiev nu a întârziat. Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia își extinde deliberat atacurile cu drone, iar partenerii occidentali trebuie să adopte sancțiuni mai dure și să accelereze cooperarea militară. „Armata rusă știe exact încotro trimit aceste drone și cât timp pot rămâne în aer”, a spus liderul ucrainean, cerând acțiuni preventive și nu reacții tardive.

Washingtonul a reacționat prin vocea președintelui Donald Trump, care a reiterat disponibilitatea Statelor Unite de a impune sancțiuni majore Rusiei, dar numai în condițiile în care toate statele NATO își coordonează răspunsul și renunță la importurile de petrol rusesc.

În același timp, Polonia a raportat, sâmbătă, că și-a ridicat nivelul de alertă la maximum, după ce drone rusești au vizat infrastructura ucraineană aflată la granița sa estică. Forțele aeriene poloneze și ale aliaților au patrulat spațiul aerian, iar sistemele radar au funcționat la capacitate maximă. Seara, premierul Donald Tusk a anunțat revenirea la o stare de alertă normală, avertizând totuși că „vigilența trebuie menținută”.

Autoritățile de la Varșovia amintesc că, doar cu câteva zile înainte, aproape 20 de drone rusești au pătruns pe teritoriul polonez și au fost doborâte cu sprijinul aliaților NATO. În replică, Moscova a negat că ar fi avut în intenție să lovească Polonia.

Totuși, mai multe state europene, printre care Franța, Germania și Suedia, și-au anunțat disponibilitatea de a consolida apărarea aeriană a Poloniei, pe fondul riscului tot mai ridicat de extindere a conflictului.

La Washington, secretarul de stat Marco Rubio a recunoscut că lansările de drone au fost intenționate, însă a ridicat întrebarea dacă pătrunderea lor în spațiul aerian al Poloniei a fost sau nu deliberată. „Dacă se confirmă că Rusia a vizat direct Polonia, atunci situația riscă să escaladeze periculos”, a avertizat acesta.

Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.