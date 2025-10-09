Dramă în Africa! Capul Verde, la un pas de calificarea istorică la Mondial, după un gol anulat eronat în minutul 90+7

De către
Dragos Soneriu
-
0
20
fbl can 2024 cpv mtn
Cape Verde's players celebrate after the victory at the end of the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 round of 16 football match between Cape Verde and Mauritania at the Felix Houphouet-Boigny Stadium in Abidjan on January 29, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Micuța națională africană mai are o șansă de a ajunge la Campionatul Mondial din 2026, după o eroare de arbitraj care a împiedicat-o să sărbătorească deja calificarea.

Gol anulat pe nedrept în minutul 90+7

Naționala Capului Verde a trăit o seară dramatică în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ratând o calificare istorică din cauza unui gol anulat eronat în al șaptelea minut de prelungiri, în meciul cu Libia.

Cu un avantaj de 4 puncte înaintea partidei, o victorie i-ar fi dus pe „albaștri” pentru prima dată în istorie la turneul final. Totuși, meciul s-a transformat într-un coșmar. Libienii au condus cu 3-1 până în minutul 58, dar Capul Verde a revenit spectaculos și a egalat la 3-3 după minutul 75.

Finalul a fost incandescent. În minutul 90+7, Capul Verde a marcat golul de 4-3 pe contraatac, însă reușita a fost anulată pentru presupus offside. Reluările au arătat că decizia asistentului a fost greșită, după cum a confirmat și BBC, iar insularii au fost privați de o victorie care le-ar fi garantat calificarea directă la Mondial.

Calculele pentru ultima etapă

Chiar și așa, selecționata condusă de Bubista mai are șansa de a scrie istorie. Capul Verde va încheia preliminariile cu un meci acasă, împotriva Eswatini, echipă care ocupă ultimul loc în grupă, cu doar 3 puncte în 9 meciuri.

Camerun, principala rivală, se află la două puncte distanță și are nevoie de o victorie cu Angola pentru a mai spera. În caz de egalitate de puncte, Camerun ar fi avantajat de golaverajul superior (+12 față de +5).

Practic, Capul Verde are nevoie de o victorie în ultima etapă pentru a se califica direct la Cupa Mondială din 2026, în timp ce Camerunul depinde și de un pas greșit al rivalilor.

Capul Verde, aproape de o premieră absolută

Cu o populație de aproximativ 600.000 de locuitori, Capul Verde n-a participat niciodată la un Campionat Mondial. O eventuală calificare ar reprezenta o performanță istorică pentru națiunea insulară, care în ultimii ani a progresat constant în fotbalul african.

Echipele calificate până acum la Cupa Mondială din 2026

  • Oceania: Noua Zeelandă
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt
  • America de Nord: Statele Unite, Mexic, Canada
  • Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Dintre cele 19 echipe deja calificate, Iordania și Uzbekistan vor participa în premieră la un turneu final de Cupă Mondială.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!