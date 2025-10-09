Dramă în Africa! Capul Verde, la un pas de calificarea istorică la Mondial, după un gol anulat eronat în minutul 90+7

Micuța națională africană mai are o șansă de a ajunge la Campionatul Mondial din 2026, după o eroare de arbitraj care a împiedicat-o să sărbătorească deja calificarea.

Gol anulat pe nedrept în minutul 90+7

Naționala Capului Verde a trăit o seară dramatică în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ratând o calificare istorică din cauza unui gol anulat eronat în al șaptelea minut de prelungiri, în meciul cu Libia.

Cu un avantaj de 4 puncte înaintea partidei, o victorie i-ar fi dus pe „albaștri” pentru prima dată în istorie la turneul final. Totuși, meciul s-a transformat într-un coșmar. Libienii au condus cu 3-1 până în minutul 58, dar Capul Verde a revenit spectaculos și a egalat la 3-3 după minutul 75.

Finalul a fost incandescent. În minutul 90+7, Capul Verde a marcat golul de 4-3 pe contraatac, însă reușita a fost anulată pentru presupus offside. Reluările au arătat că decizia asistentului a fost greșită, după cum a confirmat și BBC, iar insularii au fost privați de o victorie care le-ar fi garantat calificarea directă la Mondial.

Calculele pentru ultima etapă

Chiar și așa, selecționata condusă de Bubista mai are șansa de a scrie istorie. Capul Verde va încheia preliminariile cu un meci acasă, împotriva Eswatini, echipă care ocupă ultimul loc în grupă, cu doar 3 puncte în 9 meciuri.

Camerun, principala rivală, se află la două puncte distanță și are nevoie de o victorie cu Angola pentru a mai spera. În caz de egalitate de puncte, Camerun ar fi avantajat de golaverajul superior (+12 față de +5).

Practic, Capul Verde are nevoie de o victorie în ultima etapă pentru a se califica direct la Cupa Mondială din 2026, în timp ce Camerunul depinde și de un pas greșit al rivalilor.

Capul Verde, aproape de o premieră absolută

Cu o populație de aproximativ 600.000 de locuitori, Capul Verde n-a participat niciodată la un Campionat Mondial. O eventuală calificare ar reprezenta o performanță istorică pentru națiunea insulară, care în ultimii ani a progresat constant în fotbalul african.

Echipele calificate până acum la Cupa Mondială din 2026

Oceania: Noua Zeelandă

Noua Zeelandă Africa: Maroc, Tunisia, Egipt

Maroc, Tunisia, Egipt America de Nord: Statele Unite, Mexic, Canada

Statele Unite, Mexic, Canada Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Dintre cele 19 echipe deja calificate, Iordania și Uzbekistan vor participa în premieră la un turneu final de Cupă Mondială.

