Dragoș Bucur se retrage temporar de la „Românii au talent” și anunță noi proiecte

Actorul și prezentatorul Dragoș Bucur a surprins publicul prin anunțul retragerii sale temporare din emisiunea „Românii au talent”, după trei sezoane în care s-a remarcat ca jurat carismatic și apreciat. Decizia vine la finalul unei colaborări cu PRO TV începută în 2022 și marchează o pauză de televiziune pentru actor.

Dragoș Bucur se retrage din proiectul „Românii au talent”

„Acum trei ani am intrat în echipa «Românii au talent». Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună!”, a scris Dragoș Bucur.

Deși retragerea sa a luat prin surprindere fanii, actorul a ținut să sublinieze că pauza este temporară și că va continua să se implice în proiecte cinematografice. În paralel, Bucur va reveni cu un nou sezon al vlogului de familie „Bucurii la țară”, unde urmăritorii săi pot descoperi povești și surprize din viața de la țară.

„De anul acesta, «Românii au talent» merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a mai transmis el.

Dragoș Bucur rămâne astfel o prezență activă în mediul online și pe marele ecran, oferind fanilor noi proiecte și conținut de calitate, chiar dacă pentru o perioadă se retrage din lumina reflectoarelor televizate.

