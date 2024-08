Dr. Vlad Ciurea lămurește situația privind durerile de cap atunci când stăm mult la soare

Conform prof. dr. Vlad Ciurea, căldura extremă și radiațiile solare pot provoca o inflamație a creierului, ceea ce duce la umflarea acestuia și, implicit, la dureri de cap insuportabile.

Apare durerea de cap din multe cauze. Pentru că am stat foarte mult la soare și nu am avut niciun mijloc de protecție. Dacă toată ziua ai stat la soare, și cu asta sunt de acord, ai muncit un an de zile, te-ai chinuit, după aceea vrei să te bucuri de soare, vrei să te bucuri de apă, de valuri, este plăcerea ta, dar seara nu te mai poți bucura de toate aceste lucruri, pentru că fenomenul care se produce, și lumea ori nu știe, ori se preface că nu știe, este umflarea creierului. Creierul reacționează la toată această căldură, se umflă, și începe să te doară capul. De multe ori, dacă observați, avem și vărsături, nu mai putem înghiții cum trebuie, are loc o dereglare a întregului organism,

a declarat prof. dr. Vlad Ciurea, la Antena 3.