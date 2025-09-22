Două surprize uriașe la națională! Lucescu l-a inclus pe un jucător născut în Israel

România pregătește două partide pe teren propriu în octombrie: un amical cu Moldova și un duel decisiv pentru calificarea la CM 2026, cu Austria.

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru acțiunea echipei naționale din luna octombrie, iar selecția aduce două surprize majore: Radu Drăgușin și Lisav Eissat.

Fundașul lui Tottenham, accidentat din ianuarie și fără niciun minut jucat în 2025, a fost totuși inclus pe lista selecționerului. Revenit recent la antrenamente, Drăgușin nu a bifat încă vreun meci oficial, dar Lucescu i-a oferit încredere, mizând pe potențialul său.

A doua surpriză o reprezintă convocarea lui Lisav Eissat, fundaș central de 20 de ani de la Maccabi Haifa, eligibil pentru România după ce FIFA a aprobat în septembrie schimbarea federației. Născut în Israel, Eissat are mamă româncă și tată israelian, a jucat pentru naționalele de juniori și tineret ale Israelului, inclusiv la U21, dar a ales să îmbrace tricoul „tricolorilor”.

Eissat, pariul lui Lucescu

Format la academia lui Maccabi Haifa, Eissat a evoluat sezonul trecut împrumutat la Hapoel Haidara, iar în această stagiune s-a impus în lotul primei echipe. A bifat meciuri în preliminariile Conference League și în campionatul Israelului, iar după o accidentare la umăr a revenit recent pe teren.

Marius Niculae, managerul loturilor de juniori și tineret, l-a caracterizat drept un jucător de mare perspectivă: „Din punctul meu de vedere este un jucător foarte interesant. De prima dată când am văzut un meci întreg de-ale lui, mi-am dat seama că este un jucător de calitate. Dorința e a lui, am vorbit personal cu el, își dorește, dar e în Israel, nu va fi o misiune foarte ușoară pentru el dacă va accepta să vină la noi. Din punctul meu de vedere este un jucător de naționala mare”, a declarat Niculae la Digi Sport.

Lotul preliminar anunțat de Lucescu

Portari: Horațiu Moldovan (Real Oviedo), Răzvan Sava (Udinese), Ionuț Radu (Celta Vigo)

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover 96), Bogdan Racovițan (Raków), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti), Radu Drăgușin (Tottenham), Lisav Eissat (Maccabi Haifa)

Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Olimpiu Moruțan (Aris), Nicolae Stanciu (Genoa), Ianis Hagi (Alanyaspor), Alexandru Mitriță (Zhejiang FC)

Atacanți: Dennis Man (PSV), Valentin Mihăilă (Rizespor), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Drăguș (Eyüpspor)

România va juca pe 9 octombrie un amical cu Moldova, iar pe 12 octombrie va înfrunta Austria într-un meci decisiv pentru păstrarea șanselor la Campionatul Mondial din 2026.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!