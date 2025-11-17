Reducerea acestor decalaje nu ține doar de investiții, ci și de politici publice care să stimuleze mobilitatea profesională

Economia României continuă să se manifeste ca două entități distincte: Bucureștiul, hub-ul serviciilor moderne, și restul țării, cu o dominație a industriei tradiționale. Potrivit datelor colectate de Institutul Național de Statistică și analizate de analiști economici, aproape 30% dintre angajații din sectorul serviciilor cu valoare adăugată mare se regăsesc în Capitală, în timp ce județele periferice rămân dependente de unități de producție și de industrie, arată profit.ro.

„Bucureștiul beneficiază de un ecosistem urban, cu resurse umane bine pregătite, start-up-uri în tehnologie și finanțe, precum și acces rapid la infrastructură de afaceri. Salariile medii aici depășesc 7.500 de lei net lunar, aproape dublu față de media națională în industriile tradiționale din Moldova sau Oltenia”, explică analistul economic Dragoș Petrescu.

În contrast, în județele mai puțin urbanizate, forța de muncă este concentrată în industriile tradiționale: textile, prelucrare metalică sau construcții. Salariile medii nu depășesc 3.800–4.000 de lei net, iar fluctuațiile economice internaționale se resimt rapid, dat fiind gradul ridicat de specializare și lipsa diversificării economice. Această diferență explică și migrația continuă a tinerilor către marile orașe sau în străinătate.

Pe segmentul consumului, discrepanțele se văd clar: în Capitală, cheltuielile pentru servicii și produse tehnologice reprezintă peste 45% din bugetul gospodăriilor, în timp ce în județele industriale predomină cheltuielile de bază – alimente, utilități și transport. Economiștii avertizează că polarizarea între urban și rural poate genera, de asemenea, un decalaj permanent, dacă nu sunt implementate politici de dezvoltare regională.

În ultimele două decenii, investițiile străine au fost concentrate preponderent în București și în orașele mari din vestul țării, iar județele din sud-est sau nord-est au rămas în urma lor. „Este nevoie de proiecte de infrastructură care să conecteze zonele periferice la piețele interne și externe, precum și de programe de sprijin pentru diversificarea economiei locale”, subliniază profesorul universitar Raluca Ionescu.

În lipsa unei strategii coerente, România riscă să rămână o țară cu două viteze, unde Capitala și câteva centre urbane cresc rapid, în timp ce restul teritoriului are dificultăți în a susține creșterea economică și standardul de trai. Reducerea acestor decalaje nu ține doar de investiții, ci și de politici publice care să stimuleze mobilitatea profesională, educația și infrastructura digitală în județele mai puțin dezvoltate.

În final, imaginea economiei românești se conturează ca un „duel” între modernitate și tradiție: un București în expansiune și un teritoriu industrial care așteaptă reforme și oportunități, pentru a-și prinde propriul ritm de dezvoltare.

