Dorit de Real Madrid. Campioana Spaniei și-a stabilit prima țintă pentru perioada de mercato

Dejan Huijsen, fundașul central de doar 19 ani al celor de la Bournemouth, este pe radarul lui Real Madrid, conform presei spaniole.

Madrilenii, confruntați cu probleme în centrul apărării, intenționează să întărească această zonă în perioada de transferuri din ianuarie.

Dejan Huijsen, soluția pentru problemele din apărarea madrilenă

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a avut un început de sezon complicat în ceea ce privește compartimentul defensiv. Accidentarea gravă a lui Eder Militao și problemele recurente ale lui David Alaba au forțat clubul să se bazeze aproape exclusiv pe Antonio Rudiger în centrul apărării.

Conform publicației AS, Real Madrid și-a îndreptat atenția către Dejan Huijsen, fundașul central care impresionează la Bournemouth. Născut la Amsterdam, dar crescut la Marbella, Huijsen are o înălțime impresionantă de 1,97 m și a devenit un pilon important al echipei antrenate de Andoni Iraola.

Cine este Dejan Huijsen?

Huijsen a început cariera la Malaga, iar la 16 ani a ales să semneze cu Juventus, respingând oferte de la Barcelona și Bayern Munich. Decizia de a merge în Italia s-a bazat pe dorința de a-și perfecționa calitățile defensive. În această vară, a fost transferat definitiv de Bournemouth, după ce în sezonul precedent fusese împrumutat la AS Roma.

În actualul sezon de Premier League, Huijsen a evoluat în 12 meciuri, marcând două goluri importante împotriva unor adversari de calibru, precum Tottenham și Manchester United.

Valoarea sa de piață este estimată la 18 milioane de euro, conform Transfermarkt, însă contractul său cu Bournemouth este valabil până în vara anului 2030, ceea ce înseamnă că Real Madrid ar trebui să plătească o sumă semnificativă pentru a-l transfera.

Mourinho, despre viitorul lui Huijsen

Fundașul central a primit aprecieri elogioase din partea unor antrenori de renume, precum Jose Mourinho, care l-a avut sub comandă la AS Roma:

„Este unul dintre cei mai talentați fundași centrali din Europa. Într-o zi va deveni un jucător de top. Nu am nicio îndoială că va fi unul dintre cei mai buni fundași centrali de pe planetă.”

