Dorinel Munteanu, reacție la zvonurile despre Petrolul! „Decizia de a mă angaja aparține clubului”

Fostul selecționer a precizat că nu a fost contactat de ploieșteni și a vorbit despre problemele de disciplină din fotbalul românesc.

Petrolul Ploiești caută antrenor după despărțirea de Liviu Ciobotariu, însă Dorinel Munteanu, liber de contract din această primăvară, când s-a despărțit de Sepsi, a negat că ar fi purtat vreo discuție cu oficialii „lupilor galbeni”.

Echipa ploieșteană trece printr-o perioadă dificilă, fiind pe locul 14 în Superligă, cu doar 6 puncte strânse în 9 etape. În acest context, numele celui mai selecționat jucător din istoria naționalei României a fost vehiculat în spațiul public.

„Așa cum a declarat și președintele clubului, nu a luat legătura cu mine. Nu sunt genul de antrenor care să se autopropună sau să fie angajat pentru că e prieten cu președintele. Îmi asum un singur lucru, rezultatul. Decizia de a mă angaja aparține clubului”, a spus Dorinel Munteanu la Liga Digisport.

Mesaj tranșant despre disciplina jucătorilor români

Munteanu a vorbit și despre situația echipei naționale, aflată sub comanda lui Mircea Lucescu, dar și despre atitudinea fotbaliștilor români.

„Este clar că nea Mircea va continua, nu este genul de persoană care să cedeze sau să se retragă. Ne pregătim de baraj, iar cum vom arăta în celelalte meciuri contează mai puțin, din punctul meu de vedere. Barajul e unica șansă. Mai sunt șanse teoretice, dar sunt mici.

Noi percepem disciplina ca pe o pedeapsă. Nu este o pedeapsă, este un lucru normal în fotbalul mondial. Nu avem un respect atât de mare față de antrenor, indiferent cine este. Trebuie să ai atitudine de profesionist. Nu vreau să dau nume.

Eu sunt dur ca antrenor, așa am învățat în Germania, asta am practicat toată viața. Nea Mircea este un antrenor cu experiență, dar nu poate el să intre în teren. Sunt convins că i-ar lua de gât. Jucătorul român este indisciplinat și se mulțumește cu un efort minim.

Echipele care nu sunt peste noi ne domină. Asta lipsește fotbalului românesc. Toată lumea a râs de mine, disciplina, pregătirea și munca sunt esențiale. O decizie tactică poate fi pusă în practică doar dacă ești bine pregătit. Trebuie să faci efort continuu, sunt momente grele într-un meci. Dacă nu ești pregătit, degeaba vorbim de sisteme, de tactic”, a adăugat Dorinel Munteanu.

