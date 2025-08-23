Prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, a declarat sâmbătă că relațiile bilaterale dintre Chișinău și București „s-au ridicat cred că la cel mai frățesc nivel”.

Premierul moldovean a subliniat că acestea nu pot fi distruse „de vremuri sau politicieni”, ci doar întărite pentru a face față provocărilor.

„În ultimii ani, ne-am susținut reciproc în fața greutăților, în fața interferenței unor forțe străine în alegerile noastre”, a spus Recean, într-o conferință de presă comună la Chișinău, alături de premierul Ilie Bolojan.

El a adăugat că România „este alături de Republica Moldova la fiecare pas” în construirea drumului european.

Sprijin pentru independența energetică și proiecte comune

Recean a mulțumit României pentru sprijinul în procesul de independență energetică, precizând că Republica Moldova ia din România „peste 50% din energia electrică, la prețuri avantajoase și construim împreună linii de interconexiune vitală pentru securitatea energetică”.

El a specificat că Moldova „contează în continuare pe susținerea României în discuțiile privind cadrul financiar al UE” și a anunțat finalizarea liniei Vulcănești – Chișinău, precum și începutul construcției a două noi linii feroviare și a patru poduri, inclusiv podul rutier de la Ungheni, primul construi în ultimele șase decenii.

Imbunătățirea sistemului de frontieră și creșterea schimburilor comerciale

Recean a susținut reducerea timpilor de așteptare la punctele de frontieră și accelerarea implementării sistemului electronic de programare pentru transportatori.

Peste 1.600 de companii românești activează în Moldova, oferind locuri de muncă și contribuind la creștere economică, a subliniat el.

Premierul a accentuat că Moldova trebuie să facă o alegere la toamnă, punând accent pe „ce este mai bine pentru el”.

„Chişinău şi Bucureşti, sunt convins, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”, a încheiat el.

