Dopaj de top în atletismul american! Marvin Bracy-Williams, suspendat trei ani și nouă luni după o anchetă federală

Sprinterul de 31 de ani a recunoscut acuzațiile și a colaborat cu autoritățile, contribuind la descoperirea altor cazuri de dopaj.

Atletismul american este din nou zguduit de un scandal de dopaj de amploare. Sprinterul Marvin Bracy-Williams, în vârstă de 31 de ani, a fost suspendat pentru o perioadă de trei ani și nouă luni, în urma unei anchete desfășurate de Agenția Antidoping a Statelor Unite (USADA) și de autoritățile federale antidrog.

Cazul lui Bracy-Williams, medaliat cu argint la Campionatele Mondiale din 2022, în probele de 100 de metri și ștafetă 4×100 de metri, a fost adus în atenția USADA de un avertizor de integritate. Sportivul, care dispăruse brusc din competițiile internaționale în 2023, a fost depistat pozitiv la o substanță interzisă, iar ulterior a încercat să obstrucționeze ancheta.

În cele din urmă, Bracy-Williams a ales să colaboreze cu autoritățile, oferind informații importante care au dus la identificarea altor cazuri de dopaj în rândul atleților americani.

„Atunci când regulile sunt aplicate așa cum trebuie, putem trage la răspundere persoanele vinovate, investigând în același timp și alte încălcări ale regulilor antidoping și acuzații penale. Această anchetă a avut deja mai multe rezultate esențiale, care vor fi anunțate pe măsură ce investigația va avansa”, a declarat Travis Tygart, directorul executiv al USADA.

Legea Rodchenkov, armă împotriva rețelelor de dopaj internaționale

USADA a confirmat că investigația face parte dintr-un demers mai amplu derulat în colaborare cu autoritățile americane antidrog, în baza Legii Rodchenkov — un cadru juridic adoptat în 2020, care permite aplicarea de sancțiuni penale persoanelor implicate în conspirații de dopaj la nivel internațional.

„Acest caz este, de asemenea, un exemplu al importanței cooperării între organizațiile cu perspective similare și autoritățile care aplică legea atunci când vine vorba de eradicarea schemelor de dopaj organizat”, a adăugat Tygart.

Legea poartă numele lui Grigory Mikhailovich Rodchenkov, fostul șef al laboratorului antidoping de la Moscova, devenit celebru după ce a dezvăluit sistemul de dopaj de stat implementat în Rusia. Conform acestei legi, procurorii americani pot pune sub acuzare nu doar sportivi, ci și antrenori, agenți, nutriționiști sau alte persoane implicate în manipularea probelor sau distribuția substanțelor interzise.

De altfel, ancheta în care este implicat Bracy-Williams nu se limitează la teritoriul Statelor Unite, fiind extinsă și la alte țări în care ar fi existat colaboratori ai rețelei.

Cariera sprinterului american a fost una promițătoare, cu momente de vârf precum calificarea în semifinalele probei de 100 de metri la Jocurile Olimpice de la Rio 2016 și cele două medalii de argint obținute la Mondialele de la Eugene, în 2022. Suspendarea sa va expira în noiembrie 2028, ceea ce înseamnă că sportivul își va putea relua activitatea competițională abia la vârsta de 35 de ani.

Scandalul aduce din nou în prim-plan fragilitatea sistemului antidoping din sportul de elită american și confirmă faptul că autoritățile continuă să monitorizeze atent cazurile suspecte, chiar și la cel mai înalt nivel de performanță.

