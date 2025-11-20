Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că va ‘lucra’ pentru a pune capăt conflictului din Sudan, la solicitarea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, relatează AFP și Reuters.

‘Am început deja să lucrăm la asta’, a declarat Trump la o conferință economică la Washington, la o zi după ce s-a întâlnit cu liderul de facto al Arabiei Saudite la Casa Albă.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman, aflat în vizită oficială la Washington, ‘ar dori să fac ceva foarte puternic în ceea ce privește Sudanul’, a declarat președintele american într-un discurs rostit în cadrul conferinței.

Trump convins să se implice în Sudan

Washingtonul a încercat deja să medieze conflictul care devastează Sudanul de mai bine de doi ani și care, potrivit ONU, a provocat cea mai gravă criză umanitară din lume.

‘Nu era în planurile mele să mă implic în asta. Am crezut că este ceva nebunesc și scăpat de sub control’, a spus Donald Trump despre a treia țară ca mărime din Africa, unde armata și paramilitarii Forțelor de Sprijin Rapid (RSF), ambii acuzați de atrocități, se luptă din aprilie 2023.

‘Dar văd cât de important este pentru tine’, i-a spus Trump lui Mohammed bin Salman, căruia i-a oferit marți o primire călduroasă la Casa Albă, și care participă miercuri la conferința economică din capitala SUA.

Prințul moștenitor saudit a ‘menționat ieri Sudanul’, a spus președintele SUA.

‘Mi-a explicat întreaga cultură, întreaga istorie. A fost foarte interesant să aud, cu adevărat incredibil, și am început deja să lucrăm la asta’, a adăugat el.

‘Văd lucrurile diferit acum’, a adăugat Trump.

Conflictul din Sudan a provocat zeci de mii de morți și strămutarea a aproape 12 milioane de persoane. Acesta s-a intensificat odată cu căderea orașului El-Fasher, ultima fortăreață a armatei în Darfur, în mâinile paramilitarilor RSF la sfârșitul lunii octombrie.

Emiratele Arabe Unite, un alt partener apropiat al Statelor Unite în Golf, sunt acuzate de ONG-uri că sprijină RSF. Abu Dhabi neagă constant aceste acuzații.

