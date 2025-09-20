Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească la sfârșitul lunii octombrie, în Coreea de Sud, cu omologul său chinez, Xi Jinping, în cadrul unui summit regional. Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică prelungită între cei doi lideri.

Donald Trump a declarat că discuțiile au vizat „TikTok Deal”, un acord care ar permite ca aplicația să continue să funcționeze în Statele Unite.

„S-au înregistrat progrese”, a subliniat președintele american.

De cealaltă parte, Beijingul nu a confirmat oficial vizita și nici detaliile privind acordul.

Semnal de apropiere

Întâlnirea programată ar putea marca un semnal de detensionare între cele mai mari două economii ale lumii, chiar dacă între Washington și Beijing persistă diferențe majore de viziune.

Autoritățile chineze au transmis că Xi Jinping i-a cerut lui Trump să nu adopte noi măsuri restrictive în plan comercial.

