Președintele american Donald Trump a declarat miercuri în fața presei că nu are niciun mesaj nou să-i transmită omologului său rus Vladimir Putin și ”ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde așteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina, potrivit Sky News.

”El (Putin) știe care este poziția mea (…) În funcție de decizia pe care o va lua, voi fi mulțumit sau nemulțumit, iar dacă noi nu vom fi mulțumiți, atunci ceva se va întâmpla”, a indicat Trump, ale cărui eforturi de mediere între Rusia și Ucraina nu au dat rezultate până în prezent.

”Voi vorbi cu el în zilele următoare și voi ști exact ce se întâmplă”, a adăugat președintele american. Casa Albă a precizat apoi că, în această afirmație, Trump s-a referit la o discuție pe care o va avea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, nu cu Putin.

Într-o declarație din 22 august, Donald Trump a spus că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care observă o ură imensă între Putin și Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune ”sancțiuni masive” Rusiei sau dacă, pur și simplu, va abandona încercările sale de mediere între Rusia și Ucraina și le va spune acestora că ”este lupta voastră”.

Trump acuză ambele părți din conflictul dintre Rusia și Ucraina

Trump a amenințat apoi din nou Rusia cu sancțiuni constând în taxe vamale, adăugând însă că ”nici Zelenski nu este chiar nevinovat”, după ce i-a reproșat acestuia din urmă lipsa de flexibilitate.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după summitul avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate concrete pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul și aliații săi europeni sunt preocupați de garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, iar aliații europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

