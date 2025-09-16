Donald Trump a anunțat luni că trimite Garda Națională și alte autorități federale la Memphis, într-o „replică” a răspunsului militar extins al administrației la criminalitatea urbană din orașele conduse de democrați, potrivit The Guardian.

Anunțând grupul de lucru într-o întâlnire din Biroul Oval, Trump a promis că va pune capăt „sălbăticiei” și a spus că Chicago este „probabil următoarea”.

„Vom rezolva asta exact așa cum am făcut la Washington”, a spus Trump.

Acțiunea a fost salutată de guvernatorul republican al statului Tennessee, Bill Lee, care l-a însoțit pe Trump în Biroul Oval în timp ce acesta semna un memorandum prezidențial de înființare a unui Grup Operativ de Siguranță în Memphis.„M-am săturat de crima care ține în frâu marele oraș Memphis ”, a spus Lee. „Vreau să vă mulțumesc.”

Trump i-a spus lui Lee că reprimarea combaterii criminalității „va fi momentul de care vei fi cel mai mândru”.

Chicago ar putea fi următorul oraș unde ar ajunge Garda Națională

Lui Trump i s-au alăturat și senatorii republicani ai statului, Marsha Blackburn și Hagerty.

Trump a desfășurat trupe ale Gărzii Naționale la Washington luna trecută și a federalizat forțele de poliție ale orașului pentru a „combate” criminalitatea din capitala națiunii. Infracțiunile violente erau deja la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani în oraș.

Speculațiile se concentrau pe Chicago ca următorul oraș al lui Trump care va trimite garda națională și alte autorități federale. Însă administrația s-a confruntat cu o rezistență acerbă din partea guvernatorului democrat al statului Illinois, JB Pritzker, și a liderilor democrați ai orașului.

Trump a mai spus că va lua în considerare trimiterea de trupe în St. Louis și New Orleans. „Vrem să salvăm aceste locuri”, a spus el.

