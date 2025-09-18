Președintele american Donald Trump a spus, joi, în Marea Britanie, într-o conferință de presă comună cu premierul Keir Starmer, că liderul rus Vladimir Putin „l-a dezamăgit”, în contextul demersurilor SUA de a opri războiul purtat de Rusia în Ucraina, potrivit Antena 3 CNN.

Trump a făcut un fel de bilanț al primelor sale opt luni din al doilea mandat.

După ce premierul Starmer a spus că cei doi lideri au discutat să crească presiunea asupra lui Putin, pentru a-l aduce la masa negocierilor, președintele american a afirmat, la rândul său:

„Am încheiat șapte războaie, care păreau de nerezolvat, care nu puteau fi negociate. Statele Unite au rezolvat șapte dintre aceste conflicte. Eu am crezut că cel mai ușor de negociat va fi cel din Ucraina, datorita relației cu Putin, dar el m-a dezamăgit. Chiar m-a dezamăgit.

Vom vedea cum se va termina acest război (…) Acum lucrăm la rezolvarea conflictului din Gaza. Este o chestiune complexă acolo, dar se va rezolva, se va rezolva în modul potrivit. Și la fel se va întâmpla și în cazul Rusiei și Ucrainei. Se va rezolva, dar niciodată nu știi, de fapt, cum vor decurge lucrurile.

Războaiele sunt ceva diferit, se întâmplă lucruri diferite de ceea ce credeai ca se va întâmpla. Te gândești că o să fie ușor sau o sa fie greu și de fapt obții exact reversul medaliei”, a spus Trump.

Trump: Soldații ruși sunt uciși pe front în ritm mai mare decât cei ucraineni

Jurnaliștii l-au rugat pe președintele american să detalieze în legătură cu felul în care l-a dezamăgit Vladimir Putin.

„M-a dezamăgit”, a repetat el, după care a adăugat: „Sincer, soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai mare decât soldații ucraineni.”

Trump a mai spus că speră „să le dea vești bune în curând” în legătură cu războiul din Ucraina.

„Milioane de oameni au murit în acel război, milioane de suflete, și nu sunt soldați americani. Sunt soldați uciși la niveluri pe care nimeni nu le-a mai văzut de la al Doilea Război Mondial. Simt că am obligația să rezolv problema din acest motiv”, a explicat el.

Potrivit lui Trump, există riscul ca războiul din Ucraina „să ducă spre un al treilea război mondial”, însă a estimat că „nu vom ajunge acolo, acum”.

Ce soluție are Trump pentru aducerea lui Putin la masa negocierilor

Președintele american a indicat că presiunile de natură economică îl vor aduce, în cele din urmă, pe liderul rus la masa negocierilor.

El a anticipat că, „dacă prețul petrolului scade, Putin va da înapoi, pentru că nu va avea de ales”.

Trump și-a reînnoit cererile ca europenii să nu mai cumpere produse energetice din Rusia.

„Nu este corect față de Statele Unite și nu putem permite asta”, a avertizat el.

