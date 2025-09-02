Președintele american Donald Trump s-a declarat marți ‘foarte dezamăgit’ de omologul său rus, Vladimir Putin, după ce întâlnirea lor din Alaska nu a reușit să producă niciun progres substanțial în rezolvarea războiului din Ucraina, notează AFP.

‘Avem o relație excelentă’, a declarat Donald Trump în timpul unui interviu radio cu prezentatorul Scott Jennings, și a adăugat: ‘Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin. (…) Mii de oameni mor, este un război care nu are niciun sens’.

Președintele în vârstă de 79 de ani nu precizat, însă, dacă dezamăgirea sa se va traduce în consecințe pentru Rusia, în ciuda ultimatumului său de două săptămâni dat Moscovei, care urmează să expire la sfârșitul acestei săptămâni.

Pe de altă parte, el a afirmat că nu este îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China, la scurt timp după o întâlnire între Vladimir Putin și Xi Jinping la Beijing, marți, în ajunul unei uriașe parade militare.

‘Nu sunt deloc îngrijorat’, a declarat Donald Trump.

‘Avem, de departe, cele mai puternice forțe militare din lume și ei nu vor folosi niciodată forțele lor militare împotriva noastră. Credeți-mă, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată’, a adăugat el.

