Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, actual candidat republican pentru un nou mandat neconsecutiv, a sugerat, duminică seară, că ar putea să nu se prezinte la dezbaterea de pe 10 septembrie agreată cu vicepreședintele Kamala Harris la postul ABC, potrivit newsweek.com.

Trump acceptase invitația la dezbatere la începutul lunii, însă ieșirea din cursă a lui Joe Biden și schimbările radicale produse în sondaje în ultima lună par că îi provoacă lui Trump frică de o dezbatere directă cu candidata democrată.

„M-am uitat la ABC FAKE NEWS în această dimineață, și la interviul slabului reporter Jonathan Carl (K?), ridicol și tendențios, cu Tom Cotton (care a fost extraordinar!) și la așa-zisul lor panel de dușmani ai lui Trump și mă întreb – de ce aș dezbate eu cu Kamala Harris la acest post?”, a scris fostul președinte într-un mesaj pe rețelele sociale.

Dezbaterea de pe 10 septembrie a fost singura agreată de ambele campanii până acum, iar panica și frica lui Trump de această confruntare vin în condițiile în care fostul președinte se confruntă cu o prăbușire în sondaje.

Kamala Harris ar avea un avans în câteva state cheie din SUA

Sondajele agregate ale WaPo de duminică arată un avans al vicepreședintelui Harris de trei puncte în Wisconsin, de două în Pennsylvania și de sub un punct în Michigan. Toate cele trei sunt esențiale pentru campania democrată și ar putea să-i aducă lui Harris victoria chiar și fără alte state din 2020, precum Arizona sau Georgia.

Trump continuă să conducă la diferențe mici în statele din așa-zisul „Sun Belt”, cele relevante pentru această cursă fiind doar Arizona și Georgia, însă Harris continuă să obțină noi creșteri chiar și acolo.

Nu este prima oară când fostul președinte a sugerat că ar putea să nu se prezinte la dezbaterea ABC. La începutul lunii, el spunea că nu se va mai prezenta la dezbaterea din 10 septembrie, anterior programată să se desfășoare cu Biden, și că o va întâlni pe Harris doar pe 4 septembrie, la dezbaterea Fox News, post prietenos cu republicanii.

La începutul lunii, principalul reprezentant al campaniei Harris-Walz, directorul de comunicații Michael Tyler, declara că „dezbaterea despre dezbateri s-a încheiat”.

„Asumând că Donald Trump chiar se prezintă pe 10 septembrie să dezbată cu vicepreședinta Harris, guvernatorul Walz îl va întâlni pe JD Vance pe 1 octombrie, iar americanii vor avea o nouă oportunitate să o vadă pe Harris și pe Trump la dezbatere în octombrie”, declara Tyler, atunci.

Kamala Harris stă mai bine în sondaje decât Joe Biden. Cum se raportează față de Donald Trump

Kamala Harris are mai multe șanse împotriva lui Donald Trump decât ar fi avut Joe Biden, însă candidatul republican încă are un avantaj, arată sondajele, transmite The Guardian.

Morning Consult a publicat unul dintre primele sondaje realizate de la încheierea candidaturii lui Joe Biden pentru realegerea sa. Acesta arată că vicepreședinta Kamala Harris are mai mult sprijin în confruntarea cu Donald Trump decât a avut actualul președinte al SUA.

Republicanul are totuși avantajul, dar este mai mic decât atunci când Biden era pe buletinul de vot. În sondajul său realizat după retragerea lui Biden din cursă, Morning Consult a constatat că Trump are 47% sprijin față de 45% pentru Harris, o diferență de doar două puncte procentuale. Biden a fost în urmă față de Trump cu șase puncte procentuale într-un sondaj anterior.

