Donald Trump a declarat joi, într-un interviu acordat NBC News, că a ajuns la un acord cu NATO prin care Statele Unite vor furniza armament Ucrainei, dar toate costurile vor fi suportate de alianță.

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin pe fondul intensificării discuțiilor privind sprijinul militar occidental pentru Kiev.

„Trimitem arme NATO, iar NATO va plăti pentru aceste arme, în proporţie de sută la sută”, a afirmat Trump în interviul telefonic.

„Vom trimite rachete Patriot NATO, iar NATO le va distribui”, a adăugat el.

Secretarul general al NATO confirmă discuțiile și face apel la acțiuni rapide

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a confirmat dialogul cu Donald Trump. Potrivit unei postări pe platforma X, Rutte a îndemnat aliații să accelereze livrările de muniție și apărare aeriană către Ucraina.

„Mai devreme astăzi, am îndemnat liderii să meargă mai departe, astfel încât Ucraina să aibă mai multe muniţii şi sisteme de apărare aeriană. Tocmai am vorbit cu preşedintele Trump şi acum lucrez îndeaproape cu aliaţii pentru a oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie”, a scris Rutte.

Rubio: „Unele livrări ar putea fi amânate în favoarea Ucrainei”

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA poartă discuții active cu țările europene pentru a redirecționa sisteme de apărare aeriană către Ucraina.

„Există şi alte baterii Patriot şi există şi alte posibilităţi. Ţările care au comandat baterii Patriot şi sunt pe punctul de a le primi ar fi minunat dacă una dintre ele s-ar oferi voluntar să amâne livrarea şi să le trimită în schimb Ucrainei”, a precizat Rubio, aflat la Kuala Lumpur.

Trump pregătește o declarație „importantă” despre Rusia

În același interviu acordat NBC, președintele SUA a sugerat că administrația sa analizează trimiterea unui nou sistem Patriot către Kiev, în condițiile în care astfel de echipamente sunt „foarte rare” și „extrem de costisitoare”.

„Ei ar dori acest lucru, au cerut acest lucru – sunt într-adevăr foarte rare, deoarece multe sisteme au fost trimise în Ucraina”.

„Va trebui să analizăm acest lucru. Este un sistem foarte scump, foarte scump”, a subliniat el.

Trump a mai adăugat că va face luni o declarație majoră referitoare la Rusia, fără a oferi însă detalii.

„Sunt dezamăgit de Rusia. Luni voi face o declaraţie importantă cu privire la Rusia”, a anunțat liderul american.