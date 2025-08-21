Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că nu va trimite trupe americane în Ucraina, precum sugerase anterior în discuțiile cu liderii europeni.

Trump a subliniat că, dacă ar putea salva mii de vieți pe săptămână în conflict, ar vrea să meargă în Rai:

„Dacă pot salva de la moarte 7.000 de oameni pe săptămână, știi, încerc să ajung în… Rai.”

Deși Donald Trump a susținut că o întâlnire între președintele ucrainean și cel rus este „sigură”, realitatea arată tot mai mult că Moscova evită să se angajeze oficial într-un astfel de dialog.

În timp ce SUA afirmă că Vladimir Putin încă vrea o întâlnire, informațiile din teren indică o situație tensionată, cu noi atacuri și provocări.

Noi atacuri și incidente în Ucraina și Bulgaria

Miercuri-noapte, sute de locuitori din Kiev au fost nevoiți să se refugieze în metrou din cauza unui atac masiv cu drone rusești.

În plus, o dronă rusă de recunoaștere a eșuat și a ajuns pe plaja Harmani din Bulgaria, unde turiști, inclusiv români, au alertat autoritățile.

Autoritățile poloneze au anunțat că o dronă rusească, asemănătoare cu modelul iranian Shahed, a căzut și a explodat pe un câmp din estul țării, fiind calificată drept un nou act de provocare.

Ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat: „Aceasta a fost o altă provocare a Federației Ruse, este vorba despre o dronă rusească. Trebuie să remarcăm că totul s-a întâmplat în timp ce au loc negocieri de pace.”

Declarații controversate în privința negocierilor

În timp ce oficialii americani, prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, afirmă că Putin a spus că vrea să discute cu Zelenski, apropiații lui Putin, în Moscova, pun accentul pe alte probleme.

Ministrul rus Serghei Lavrov critică promotorii europeni ai războiului, spunând:

„Președintele a declarat de mai multe ori că suntem pregătiți să lucrăm în orice format, dar munca va fi onestă și nu se va limita la încercările europenilor de a implica din nou SUA în campania lor agresivă.”

Garanțiile de securitate și coaliția internațională pentru Ucraina

Între timp, ideea Moscovei privind garanții de securitate rămâne incertă.

În context, Emmanuel Macron și Keir Starmer au încercat să creeze o „coaliție a voluntarilor”, o alianță de țări dispuse să contribuie la securitatea Ucrainei după sfârșitul războiului, dar încă fără rezultate concrete.

