Președintele american Donald Trump a lansat luni o serie de afirmații controversate în cadrul unei conferințe de presă improvizate în Biroul Oval, abordând probleme de securitate, acuzații politice și viitoare decizii administrative.

„Mulți oameni spun ‘poate ne-ar plăcea să avem un dictator’. Nu-mi plac dictatorii. Nu sunt dictator. Sunt un om cu mult bun simț și inteligent”, a declarat Trump, ca răspuns la acuzațiile de autoritarism din partea adversarilor săi privind politicile de imigrație și securitate.

În contextul controversatului său decizie de a trimite Garda Națională pe străzile din Washington, el a afirmat:

„Trimiți armata și, în loc să te felicite, te acuză că ai luat cu asalt republica”.

Ordin executiv privind pedepsirea arderei drapelului american

De asemenea, Trump a semnat un ordin executiv dur care prevede pedeapsa cu până la un an de închisoare pentru arderea drapelului american, încălcând o decizie din 1989 a Curții Supreme, care a stabilit că acest act este protejat de libertatea de exprimare.

„Dacă arzi un steag, primești un an de închisoare, fără eliberare anticipată”, a spus președintele SUA.

În discursul său de 80 de minute, Trump a mai anunțat intenția de a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul de Război” și l-a atacat dur pe adversarii politici, în special pe candidații democrați pentru alegerile din 2028.

Critici dure la adresa oponenților politici

Trump l-a criticat și guvernatorii JB Pritzker, Gavin Newsom și Wes Moore, sugerând că aceștia „fac o treabă proastă” și ar trebui „să facă mai mult sport”, făcând referire la corpolența lor.

Întrebat despre situația politică actuală, Trump a spus că „toți potențialii lor candidați fac o treabă proastă”.

