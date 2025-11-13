Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat proiectul de lege privind finanțarea guvernului federal, punând capăt celui mai lung blocaj administrativ din istoria țării – o criză care a durat 43 de zile, potrivit CNBC.

Documentul semnat de liderul de la Casa Albă asigură finanțarea temporară a instituțiilor federale până la sfârșitul lunii ianuarie.

Proiectul a fost adoptat în aceeași seară de Camera Reprezentanților, cu 222 de voturi pentru și 209 împotrivă, după săptămâni de negocieri tensionate între democrați și republicani.

Trump acuză opoziția de șantaj politic

„Democraţii au încercat să ne şantajeze”, a declarat Donald Trump în Biroul Oval, cu puțin timp înainte de a semna actul legislativ.

Înconjurat de liderii republicani din Congres și de oameni de afaceri influenți – printre care Ken Griffin, John Paulson și Masayoshi Son, directorul executiv al SoftBank – președintele a prezentat semnarea legii drept o victorie a responsabilității față de cetățeni.

Negocieri tensionate în Senat

Blocajul bugetar a fost menținut până duminică, când un grup de senatori democrați a decis să sprijine o nouă propunere în Senat, chiar dacă aceasta nu includea prelungirea creditelor fiscale prevăzute de Affordable Care Act (Obamacare).

Măsura a deschis calea reluării funcționării agențiilor federale, afectate sever de lipsa finanțării.

Un milion de angajați federali, afectați de criză

„Republicanii nu şi-au dorit niciodată o închidere a guvernului”, a mai spus Trump, adăugând că „oamenii au suferit enorm”, în special cei peste un milion de angajați federali trimiși în concediu fără plată.

Președintele a promis că astfel de blocaje nu trebuie să se mai repete: „Nu trebuie să mai permitem niciodată să se întâmple aşa ceva”.

