În timpul unei întâlniri în Biroul Oval cu Mark Rutte, Donald Trump a lansat un comentariu dur ce părea îndreptat spre fostul președinte român Klaus Iohannis.

În timpul dialogului de la Casa Albă, Trump l-a lăudat pe Mark Rutte și a avut o remarcă ce a părut a fi îndreptată spre Klaus Iohannis.

„Te-am susținut mereu, nu ai idee. Și am fost atât de mult în favoarea ta. Habar nu aveți. A mai fost o altă persoană care nu mi-a plăcut. Nu am fost fericit. Și cred că l-am ținut departe de… știi despre ce vorbesc. Am spus, acesta este omul potrivit să o facă. Și chiar a făcut-o. A fost un mare prim-ministru al Olandei. A făcut o treabă grozavă. Și asta este ceea ce face acum”, a adăugat președintele SUA.”, a zis Donald Trump către Mark Rutte.

Klaus Iohannis l-a contracandidat pe Mark Rutte fără succes

Klaus Iohannis, a fost singurul contracandidat al lui Mark Rutte, însă și-a retras candidatura după ce nu a reușit să obțină susținerea țărilor membre.

Pe 12 martie 2024, Klaus Iohannis anunţa că vrea să devină şef al NATO.

„Cred că NATO are nevoie de o reînnoire a perspectivei asupra misiunii sale”, spunea Iohannis.

Pentru funcţia de secretar general NATO nu s-au anunţat niciodată, până la Klaus Iohannis, candidaturi. De obicei, postul era negociat în culise, iar noul secretar general era agreat prin consens.

Fostul şef al statului român s-a retras din cursă şi a deblocat desemnarea lui Mark Rutte pe 20 iunie, cu şase zile înainte de nominalizarea oficială a olandezului.

