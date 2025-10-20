Fritz a insistat că tema pensiilor speciale rămâne un test esenţial pentru clasa politică

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a reacţionat luni, după ce Curtea Constituţională a respins legea privind reforma pensiilor de serviciu pentru magistraţi, anunţând că formaţiunea sa va continua demersul de eliminare a acestor privilegii, indiferent de verdictul Curţii.

„Dacă legea a fost declarată neconstituţională din motive procedurale, o vom reface imediat. Dar dacă decizia CCR arată că, în actualul cadru legal, nu este posibil să desfiinţăm pensiile speciale, atunci vom merge mai departe, cu un referendum pentru modificarea Constituţiei”, a declarat liderul USR, într-o postare pe o rețea socială.

Fritz a insistat că tema pensiilor speciale rămâne un test esenţial pentru clasa politică: „Pensiile speciale sunt proba de curaj şi rezistenţă a Guvernului. Majoritatea românilor cer eliminarea acestei nedreptăţi, iar partidele trebuie să ofere o soluţie reală, nu pretexte”.

Liderul USR a subliniat că formaţiunea pe care o conduce nu intenţionează să renunţe la reformă: „Avem voinţa politică de a schimba statul şi de a-l face corect pentru toţi, nu doar pentru unii privilegiaţi. Statul trebuie să recompenseze performanţa prin salarii corecte, nu prin competiţia cine se pensionează primul”.

Decizia Curţii Constituţionale a venit luni, după analizarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind modificarea legii pensiilor de serviciu. Judecătorii constituţionali au admis obiecţia de neconstituţionalitate, blocând astfel aplicarea noilor prevederi.

