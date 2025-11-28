5.7 C
Doliu internațional! Un cunoscut actor de pe din Netflix și Disney a murit

Alexandru Stancu
Doliu internațional! Un cunoscut actor de pe din Netflix și Disney a murit
Foto - Arhivă

Tony Germano, actor brazilian cu o carieră de peste 30 de ani, a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale din Sao Paulo, în timp ce efectua lucrări de reparații, potrivit presei locale.

Tony Germano a murit

Germano, în vârstă de 55 de ani, se mutase recent în locuința sa și verifica lucrările de construcție efectuate pe acoperiș când a alunecat și a căzut miercuri, informează Jam Press. Actorul locuia singur și nu avea copii.

De-a lungul carierei sale, Tony Germano a avut roluri în producții Netflix, precum „Go, Dog, Go!”, dar și în seriale Nickelodeon, printre care „Nicky, Ricky, Dicky & Dawn”, și în adaptarea live-action Disney „Beauty and the Beast”. De asemenea, a dat voce unor personaje în animații populare precum „Elena of Avalor”, „The Muppets” și „Sheriff Callie’s Wild West”.

Germano a fost și o prezență importantă pe scena teatrală, cu roluri remarcabile în spectacole precum „The Phantom of the Opera”, „Miss Saigon”, „Jekyll & Hyde” și „Fiddler on the Roof”.

Directorul de film Matheus Marchett a postat pe Instagram un mesaj emoționant: „Sunt atât de norocos să fi întâlnit un suflet atât de generos, talentat și captivant precum Tony Germano. Este unul dintre cele mai rare daruri.” Marchett a adăugat: „Cei care au avut privilegiul să acționeze alături de el, pe scenă sau pe ecran, sunt foarte, foarte norocoși.”

Tragedia survine la o zi după ce Germano petrecuse timp cu sora sa și părea încântat de noua etapă din viața sa, mutarea în casa recent achiziționată marcând un nou început pentru actor.

2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
