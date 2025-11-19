Doar două țigări pe zi cresc cu 50% riscul de boli de inimă, arată un nou studiu

Un număr foarte mic de țigări consumate zilnic poate avea efecte grave asupra sănătății cardiovasculare, arată un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins. Analiza, care a urmărit obiceiurile de fumat a peste 300.000 de adulți timp de aproape 20 de ani, arată că și cei care fumau doar două țigări pe zi aveau un risc cu 50% mai mare de boli de inimă și cu 60% mai mare de deces din orice cauză, comparativ cu nefumătorii.

Potrivit cardiologului Dr. Jennifer Miao de la Universitatea Yale, fumatul afectează mucoasa vaselor de sânge și accelerează formarea plăcilor de aterom, contribuind la apariția bolilor coronariene. De asemenea, fumatul este asociat cu probleme de ritm cardiac și accident vascular cerebral. Studiul mai arată că reducerea numărului de țigări nu anulează complet riscurile, iar foștii fumători pot păstra un risc crescut de boli cardiovasculare chiar și după mai bine de 20 de ani de la renunțare.

Statisticile Arhivei Americane pentru Plămâni arată că procentul adulților fumători în SUA a scăzut de la aproximativ 42% în 1965 la 12% în 2022. În același timp, numărul celor care fumau mai puțin de 15 țigări pe zi a crescut cu 85%. Dr. Erfan Tasdighi, coautor al studiului, subliniază că oamenii ar trebui să fie încurajați să renunțe complet la fumat, nu doar să reducă consumul, deoarece chiar și mai puțin de o țigară pe zi poate crește semnificativ riscul cardiovascular.

Cercetătorii recomandă ca medicii să adopte o abordare mai nuanțată în evaluarea pacienților fumători, ținând cont nu doar de numărul de pachete fumate, ci și de intensitatea și frecvența consumului. Beneficiile renunțării la fumat sunt cele mai mari în primii zece ani după oprire, dar reducerea riscului începe imediat ce persoana se lasă de țigări.

Studiul confirmă că nu există „cantitate sigură” de fumat. Chiar și consumul minim de țigări crește riscul de boli de inimă și mortalitate. Renunțarea completă la fumat rămâne cea mai eficientă metodă de protecție a sănătății pe termen lung, iar intervenția timpurie poate salva vieți.

