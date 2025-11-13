Primăria Cluj-Napoca a fost vizitată, miercuri, de reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA), care au solicitat mai multe documente oficiale.

Potrivit edilului Emil Boc, verificările DNA nu vizează administrația locală, ci un conflict comercial între două firme partenere.

„E o anchetă care e în derulare, pot să vă spun şi nu este nimic legat de metrou pentru că am văzut că toată lumea a vorbit de metrou, dar nu are nicio legătură cu asta. Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală. Sunt două scandaluri între doi asociaţi de la o firmă, care şi-au făcut plângeri reciproce. Noi doar am oferit documentele cerute (…) Repet, subiectul principal vizează o plângere între două firme asociate”, a declarat Emil Boc, joi, în cadrul evenimentului Wonder Destinations de la Cluj-Napoca.

Primăria, „parte colaterală” într-o anchetă privată

Edilul a precizat că solicitările procurorilor s-au limitat strict la furnizarea de acte și că municipalitatea nu este parte implicată în investigația DNA.

„Noi doar am oferit documentele cerute”, a subliniat Boc, adăugând că primăria a cooperat în totalitate cu anchetatorii.

Primarul a ținut să liniștească locuitorii orașului, afirmând că nicio investiție a municipalității nu este afectată de acțiunea DNA și că nu există niciun blocaj administrativ.

„Ancheta DNA nu afectează niciun proiect al Primăriei Cluj-Napoca”, a declarat acesta.

Verificările DNA, confirmate oficial

Potrivit informațiilor publice, Serviciul teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție a efectuat miercuri o verificare a unor documente la sediul Primăriei Cluj-Napoca, fără a anunța deschiderea unei anchete împotriva administrației locale.

Emil Boc a reiterat că instituția pe care o conduce rămâne deschisă colaborării cu autoritățile judiciare și că „nu există niciun motiv de îngrijorare pentru clujeni”.

