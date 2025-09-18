Dmitri Kozak, aliat de lungă durată al lui Putin, demisionează din funcția de șef-adjunct al cancelariei președintelui

Unul dintre cei mai vechi și apropiați colaboratori ai președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Kozak, și-a anunțat demisia din funcția de adjunct al șefului administrației prezidențiale, a confirmat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Dmitri Kozak a demisionat

Decizia vine pe fondul speculațiilor legate de pierderea influenței sale în cercul restrâns al puterii de la Moscova. Presa internațională, inclusiv The New York Times, relata recent că Kozak ar fi intrat în dizgrația lui Putin după ce s-ar fi opus invaziei Ucrainei în 2022.

Considerat odinioară unul dintre cei mai puternici „arhitecți” ai politicilor interne și externe ale Kremlinului, Kozak a adoptat în ultimii ani un profil discret, lăsându-i o parte din atribuții lui Serghei Kiriyenko, primul adjunct al șefului administrației prezidențiale și unul dintre cei mai influenți oameni din aparatul de stat rus.

Potrivit publicației RBC, Dmitri Kozak și-a depus demisia în weekend și analizează acum mai multe oferte din sectorul privat. Peskov a declarat că acesta a ales să plece „din motive personale”, fără a oferi detalii suplimentare.

Interfax notează că Vladimir Putin a acceptat demisia, ultima zi de activitate a lui Kozak la Kremlin fiind vineri.

Originar din regiunea Kirovohrad (fosta RSS Ucraineană), Dmitri Kozak a intrat în politică în anii ’90, ocupând funcții juridice în administrația din Sankt Petersburg, unde l-a cunoscut pe Putin. În 1999, s-a mutat la Moscova, iar odată cu alegerea lui Putin ca președinte, a devenit unul dintre oamenii săi de încredere în aparatul guvernamental.

