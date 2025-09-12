Djokovic, schimbare radicală! Nole s-a mutat definitiv în Grecia după ce a fost catalogat „trădător” în Serbia

Decizia vine pe fondul tensiunilor cu presa pro-guvernamentală și al sprijinului său pentru protestele studențești.

Novak Djokovic (38 de ani) a decis să își mute definitiv reședința la Atena, Grecia, după ce a fost criticat dur în Serbia și etichetat drept „trădător” de presa apropiată președintelui Aleksandar Vucic.

Mutarea vine la doar o săptămână după ce a fost eliminat de Carlos Alcaraz în semifinalele US Open. Conform mundodeportivo.com, sportivul și-a înscris deja copiii la o școală privată din Atena și intenționează să obțină permis de ședere permanentă pentru cetățenii non-UE, printr-o investiție considerabilă. Djokovic a fost văzut antrenându-se pe terenurile de tenis din apropierea noii sale locuințe, alături de fiul său.

De la „mândria națiunii” la „trădător”

Djokovic a fost mult timp prezentat în Serbia drept „mândria poporului” și un ambasador neoficial al țării. Tabloidele pro-guvernamentale îl descriau drept „un sfânt care umblă printre oameni” sau „geniu sârbesc”, iar Vucic îl numea constant „cel mai mare ambasador al Serbiei”.

Această imagine s-a schimbat radical după ce sportivul a sprijinit mișcarea studențească ce protestează împotriva corupției și pentru respectarea statului de drept. Manifestațiile au izbucnit în noiembrie 2023, după tragedia de la Novi Sad, când prăbușirea unei copertine în gara orașului a provocat moartea a 16 persoane.

În decembrie, Djokovic a vorbit public despre tragedie, iar în ianuarie i-a dedicat o victorie unei studente rănite în timpul protestelor. Ulterior, a fost fotografiat la un meci de baschet purtând un hanorac cu mesajul „Studenții sunt campioni”.

Pe 15 martie, la Belgrad, când 300.000 de oameni au ieșit în stradă, Djokovic a publicat pe Instagram imagini de la manifestație, numind-o „istoric” și „magnific”, adăugând: „Serbia are un potențial imens, iar tineretul său educat este cea mai mare forță. Ceea ce avem nevoie cu toții este înțelegere și respect. Sunt alături de voi. Novak”.

La Wimbledon, un gest de celebrare interpretat ca fiind asociat sloganului protestatarilor, „Pump it up”, a fost perceput ca mesaj politic, deși Djokovic a explicat ulterior că era doar o dedicație pentru copiii săi.

Criticile din partea publicațiilor apropiate puterii nu au întârziat. Ziare precum Informer l-au numit „rușine”, „susținător al violenței”, „fals patriot” și „trădător”.

