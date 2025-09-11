Djokovic, acuzat de trădare în Serbia! Tenismenul s-a mutat cu familia la Atena

După ce a sprijinit protestele studențești anti-guvernamentale, sportivul a decis să părăsească Belgradul.

Novak Djokovic, locul 4 ATP și deținător a 24 de titluri de Grand Slam, trece printr-un moment tensionat în relația cu autoritățile din Serbia. Președintele Aleksandar Vučić l-a numit „trădător” pentru că a susținut protestele studențești care cereau noi alegeri, iar campionul sârb a decis să plece din țara natală împreună cu familia.

Djokovic, în vârstă de 38 de ani, s-a stabilit la Atena, acolo unde și-a înscris cei doi copii, Stefan și Tara, la o școală de limbă engleză. Familia locuiește în Glifada, un cartier rezidențial din sudul capitalei elene, iar sportivul a fost surprins recent la Clubul de Tenis Kavouri, alături de fiul său.

Mutarea turneului din Belgrad la Atena

Decizia de a părăsi Serbia nu a fost doar una personală, ci și profesională. Djokovic a ales să mute turneul de tenis pe care îl organiza la Belgrad în capitala Greciei, acesta urmând să devină singura competiție la care va participa până la finalul anului.

La US Open, unde a fost eliminat în semifinale de Carlos Alcaraz, Djokovic a explicat că preferă să își concentreze restul sezonului doar pe acest turneu. Totuși, există șanse să revină asupra deciziei și să joace și la Torino, unde este în prezent pe locul trei în clasamentul pentru Turneul Campionilor.

Schimbarea radicală din viața lui Novak Djokovic vine pe fondul presiunilor politice din Serbia, o țară care până de curând îl celebra drept „mândria națională”, dar care acum îl privește cu ostilitate din cauza sprijinului său pentru protestatarii anti-guvernamentali.

