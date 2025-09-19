Djokovic a refuzat invitația lui Federer! Sârbul nu va juca nici în acest an la Laver Cup

Deși Roger Federer și-ar fi dorit să-l vadă alături de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a ales să își prioritizeze familia.

Novak Djokovic (38 de ani) a refuzat din nou invitația de a participa la Laver Cup, în ciuda apelului personal al lui Roger Federer. Turneul se desfășoară în acest weekend la San Francisco, iar absența liderului all-time la trofee de Grand Slam devine deja o obișnuință: este al treilea an consecutiv în care nu joacă la această competiție.

Elvețianul a mărturisit public că și-ar fi dorit să-l vadă pe Djokovic jucând în aceeași echipă cu Carlos Alcaraz: „Aș vrea să-l revăd pe Novak, sincer. De fapt, aș vrea să joace alături de Alcaraz. Mi-ar plăcea să se întâmple asta”, spunea Federer încă de anul trecut.

Echipele merg mai departe fără Nole

Chiar și fără Djokovic, echipa Europei are o componență solidă. Alături de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune și Casper Ruud vor încerca să repete succesul de anul trecut, când Europa s-a impus cu ajutorul lui Zverev și Daniil Medvedev.

În tabăra adversă, echipa Lumii va conta pe Taylor Fritz, Alex de Minaur și Francisco Cerundolo, jucători care au urcat în clasament în ultimul an.

Familia, prioritatea lui Djokovic

Motivul absenței lui Djokovic este dorința de a petrece mai mult timp cu familia, după o carieră în care programul l-a ținut departe de cei dragi. „Pentru prima dată în carieră, nu am planuri dinainte. Trăiesc în prezent. După China și demonstrația din Arabia Saudită, sincer, nu știu. Vom vedea cum mă simt și apoi vom decide. Vreau să fiu cu soția și copiii mei, să fiu parte prezent în viața lor de zi cu zi, ceva ce nu am putut face mult timp”, a explicat sârbul.

Djokovic, stabilit în capitala Greciei, va juca totuși la turneul ATP 250 de la Atena, care începe pe 2 noiembrie. Competiția, mutată de la Belgrad, îi oferă ocazia să evolueze în fața fanilor locali, într-un moment în care își adaptează programul pentru a rămâne competitiv, dar și prezent în viața personală.

