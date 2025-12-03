6.1 C
Discuții Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la nici un „compromis” privind teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina

Criza din UcrainaȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
putin witkoff
In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin, accompanied by Kremlin economic envoy Kirill Dmitriev and Kremlin aide Yuri Ushakov, meets with US special envoy Steve Witkoff and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner at the Kremlin in Moscow on December 2, 2025.,Image: 1056052024, License: Rights-managed, Restrictions: ***Editor's note : this image is distributed by the Russian state owned agency Sputnik***, Model Release: no

Nu s-a ajuns la niciun ‘compromis’ privind teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina în urma unei întâlniri considerate ‘utile’ care a avut loc marți la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff, a anunțat consilierul diplomatic al Kremlinului, citat de AFP, potrivit bbc.com.

‘Nu a fost încă aleasă nicio soluție de compromis (cu privire la teritorii), dar unele propuneri americane pot fi discutate’, a declarat Iuri Ușakov jurnaliștilor, printre care corespondenți ai AFP.

Potrivit acestuia, discuția a fost ‘utilă’ și ‘constructivă’, dar ‘mai este mult de lucru’ pentru a ajunge la un acord.

Ultima oră
Pe aceeași temă

