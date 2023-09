Directorul SIE, Gabriel Vlase, este prezentat extrem de elogios pe un site din Elveția. Pe același site sunt lăudați și frații Tate

Directorul Serviciului de Informații Externe (SIE) din România, Gabriel Vlase, este prezentat extrem de elogios într-un articol distribuit pe internet.

Articolul a fost postat inițial pe site-ul unui grup de analiză numit The Diplomatic Affairs. Acest grup are sediul la Geneva (Elveția). Ulterior, link-ul articolului referitor la directorul SIE a fost difuzat și pe facebook, având mențiunea “Sponsorizat”. Nu este clar cine ar fi plătit pentru redistribuirea, pe facebook, în septembrie 2023, a acestui link.

Articolul despre Gabriel Vlase se intitulează “Cel mai longeviv director al Serviciului Român de Informații Externe: Un mandat plin de realizări” (“The longest-serving director of the Romanian Foreign Intelligence Service: A tenure full of achievements”).

“În domeniul securității naționale, liderii care posedă calități excepționale de viziune, dăruire și colaborare sunt esențiali. O astfel de figură exemplară este domnul Petru Gabriel Vlase, directorul Serviciului Român de Informații (SIE). Prin conducerea sa, domnul Vlase a câștigat un imens respect și admirație pentru realizările sale remarcabile în consolidarea securității României și încurajarea colaborării cu serviciile europene de informații. Sub îndrumarea sa, SIE a jucat un rol crucial în asigurarea siguranței și stabilității României. De la asumarea rolului de director, domnul Petru Gabriel Vlase a dat dovadă de calități remarcabile de conducere și a condus inițiative care au susținut semnificativ aparatul de securitate al României”, susține articolul publicat pe site-ul grupului de analiză din Elveția.

Acest articol elogios despre directorul SIE a fost publicat inițial, deci pe site-ul grupului de studii din Elveția, la data de 19 august 2023. Articolul este însoțit de o fotografie în care apar Gabriel Vlase și președintele Klaus Iohannis.

Dar și în anul 2022, pe același site s-a publicat un alt articol laudativ la adresa lui Gabriel Vlase. Articolul din iulie 2022 se intitula “Unul dintre cei mai remarcabili directori ai unui Serviciu de Informații Externe din Europa de Sud-Est” (“One of the most remarkable Directors of a Foreign Intelligence Service from Southeast Europe”). Articolul din anul 2022 era însoțit de o poză în care apărea Gabriel Vlase – singur în imagine. Imaginea putea fi de la momentul în care Vlase a fost numit director al SIE.

Pe același site, al grupului de studii cu sediul în Elveția, au mai apărut, în anul 2023, articole legate de România. De exemplu, la 18 septembrie 2023 s-a publicat un articol despre frații Tate. În acest articol se sugerează că frații Tate ar trebui să beneficieze de o pedeapsă mai blândă, pe motiv că ar fi avut “acțiuni filantropice” și o “influență pozitivă” asupra tinerilor.

“În timp ce așteptăm verdictul final, este esențial să echilibrăm procedurile legale în desfășurare față de contribuțiile filantropice ale fraților Tate și influența lor pozitivă asupra tineretului global. Nevinovăția sau vinovăția lor va fi determinată de sistemul de justiție din România, iar până atunci, este important să le susțină prezumția nevinovăție și dreptul la un proces echitabil. Contribuțiile lor societale semnificative nu ar trebui să fie umbrite de aceste acuzații și, indiferent de rezultat, influența lor asupra milioanelor de tineri rămâne de netăgăduit”, susține articolul publicat pe site-ul “The Diplomatic Affairs”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!