Directoarea unei companii de stat, trimisă în judecată: ar fi primit mită vacanțe de lux în schimbul unor contracte

Fosta directoare a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR) este acuzată că a primit zeci de mii de euro și sejururi în destinații exclusiviste din Grecia, Italia, Spania și Turcia, în schimbul unor contracte acordate ilegal.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au trimis-o în judecată pe Ioana Timofte, fost director general al CNCIR S.A., pentru luare de mită în formă continuată (zece acte materiale).

Alături de aceasta, alți șase angajați și apropiați ai inculpatei au fost deferiți justiției pentru instigare sau complicitate la luare de mită.

Potrivit DNA, între 2021 și 2023, Timofte ar fi primit zece sejururi de lux în Grecia, Italia, Spania și Turcia, în valoare de 586.492 de lei (peste 115.000 de euro) și 39.707 euro în numerar, de la reprezentantul a două societăți comerciale cu care a încheiat contracte de formare profesională. În schimb, ar fi promis atribuirea altor contracte viitoare.

Cum funcționa mecanismul: cursuri fictive și achiziții directe

Anchetatorii susțin că Ioana Timofte ar fi creat aparența legalității unor cursuri de formare profesională în străinătate, care în realitate nu au avut loc.

În mod formal, deplasările erau organizate pentru angajați ai companiei, trecuți pe liste de participare, iar costurile erau suportate din bugetul CNCIR.

Pentru a justifica aceste deplasări, ar fi fost emise diplome false de participare, iar procedurile de achiziție au fost realizate prin metode directe, nelegale, potrivit DNA.

Timofte ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați, care au beneficiat, la rândul lor, de sejururi de lux mascate sub forma acestor cursuri.

Măsuri asigurătorii și trimiterea în judecată

Procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor și sumelor de bani deținute de inculpați, în vederea confiscării echivalentului foloaselor necuvenite.

Rechizitoriul a fost trimis la Curtea de Apel București, având în vedere calitatea de avocat suspendat a Ioanei Timofte. DNA a cerut menținerea măsurilor asigurătorii dispuse anterior.

Companie de stat sub autoritatea Ministerului Energiei

CNCIR S.A. este o companie cu capital integral de stat, aflată în subordinea Ministerului Energiei, responsabilă cu verificarea și certificarea instalațiilor sub presiune și a echipamentelor industriale.

Ioana Timofte a fost revocată din funcția de director general în primăvara anului 2023, după ce Curtea de Apel București i-a impus obligația „să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a comis faptele”.