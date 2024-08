Dinamo Zagreb, Lille şi Bodo/Glimt au obţinut victorii, marţi seara, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal.

Campioana Croaţiei are cele mai mari şanse de a accede în grupele competiţiei, după ce a dispus cu 3-0 de azerii de la Qarabag FK, prin golurile marcate de Marko Pjaca (30) şi Sandro Kulenovic (75, 80).

Cehia are două echipe în această fază a competiției

Lille a dispus de Slavia Praga cu 2-0, prin golurile semnate de canadianul Jonathan David (52) şi de kosovarul Edon Zhegrova (77).

Campioana Norvegiei, Bodo/Glimt, a învins-o la limită pe Steaua Roşie Belgrad, cu 2-1. Golurile scandinavilor au fost reuşite de Odin Luras Bjortuft (52) şi Isak Dybvik Maatta (62), în timp ce pentru sârbi a punctat Ognjen Mimovic (75).

Rezultate:

Marţi

FK Bodo/Glimt (Norvegia) – FK Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 2-1

GNK Dinamo Zagreb (CRO) – Qarabag FK (Azerbaidjan) 3-0

LOSC Lille (Franţa) – SK Slavia Praga (Cehia) 2-0

Miercuri se vor disputa meciurile:

BSC Young Boys Berna (Elveţia) – Galatasaray Istanbul (Turcia)

FC Midtjylland (Danemarca) – Slovan Bratislava (Slovacia)

Malmo FF (Suedia) – AC Sparta Praga (Cehia)

FC Dinamo Kiev (Ucraina) – RB Salzburg (Austria)

Meciurile din manşa secundă vor avea loc pe 27 şi 28 august.

Liga Campionilor, primul tur preliminar: FCSB-Virtus AC 4-0(11-1). În turul al doilea FCSB va da peste Maccabi Tel Aviv

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, marţi seara, în conferinţa de presă de după victoria cu Virtus AC, scor 4-0, că este bucuros de faptul că formaţia sa a marcat multe goluri şi s-a calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor.



„Azi am arătat un fotbal bun, sunt bucuros că am marcat multe goluri şi că am trecut în turul următor al competiţiei. Avem puţin timp să ne odihnim şi să ne recuperăm pentru că peste doar câteva zile vom juca în campionat cu Unirea Slobozia. Azi am încercat să folosim şi jucători experimentaţi, dar şi jucători tineri. Eu sunt mulţumit de toţi, am mare încredere în echipa mea. Sigur că avem multe lucruri de îmbunătăţit. Nu suntem în cea mai bună formă acum pentru că este doar startul sezonului. Însă vom fi din ce în ce mai bine cu fiecare meci care trece”, a afirmat tehnicianul.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!