Dinamo Kiev îi dă credit lui Vladislav Blănuță! „Rămâne fotbalistul nostru”

Atacantul român a fost iertat de conducerea clubului, în ciuda scandalului cu fanii.

Vladislav Blănuță (23 de ani) va continua la Dinamo Kiev, chiar dacă începutul aventurii sale în Ucraina a fost marcat de scandal. Transferat în vară de la FCU Craiova, atacantul a prins doar 147 de minute în 3 meciuri și a intrat în conflict cu ultrașii, după ce aceștia au descoperit în trecutul său online mai multe postări cu tentă pro-rusă.

În ciuda presiunii fanilor, președintele Igor Surkis a anunțat public că fotbalistul rămâne parte din proiectul clubului. „Vladislav Blănuță este și rămâne fotbalistul clubului nostru, alte opțiuni nici nu pot fi puse în discuție. Doar neprietenii lui Dinamo pot inventa diverse inepții. Și nu doar pentru că am achitat deja către FC U Craiova mai mult de jumătate din suma de transfer stipulată în contractul nostru, ci pentru că Vlad este un fotbalist cu reale calități de golgheter, de care avem stringent nevoie în linia ofensivă dinamovistă. Plus că băiatul are și caracter ambițios, sociabil și prietenos, lucruri remarcate de coechipieri”, a declarat Surkis, citat de digisport.ro.

Dinamo Kiev, gest de sprijin pentru atacant

Oficialii i-au transmis atacantului că va primi o casă mai mare, întrucât urmează să devină tată la începutul anului viitor. Familia lui Blănuță se va muta la Kiev, iar conducerea clubului vrea să îi ofere stabilitate.

Președintele a făcut și o comparație cu românii care au scris istorie la Kiev. „Fotbaliștii români pe care i-am avut anterior în lotul lui Dinamo Kiev, Florin Cernat și Tibi Ghioane au fost titulari indiscutabili timp de 9 ani și, respectiv 10 ani, la fel suntem încrezători că și Blănuță va evolua la noi, la Kiev, cu mult succes și goluri marcate mulți ani în șir”, a transmis Igor Surkis.

Scandalul a pornit după ce pe contul de TikTok al jucătorului au apărut, în trecut, clipuri cu Vladimir Solovyov, jurnalist propagandist al Kremlinului, dar și secvențe din serialul rusesc „Brigada”. Acestea au fost interpretate de fani drept elemente de propagandă pro-rusă, fapt care a tensionat relația dintre fotbalist și suporterii ucraineni.

